Раскрылись шокирующие факты зверства оккупантов в Мариуполе – советник мэра

Незаконные приговоры мариупольцам выносит местный "суд"

Оккупанты в Мариуполе ввели смертную казнь для гражданских. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты ввели высшую меру наказания против гражданских жителей Мариуполя в виде смертной казни. Соответственные приговоры выносит местный "суд". Факты расстрелов подтвержденные источниками, которые остались в оккупированном городе.

Об этом заявил советник мера Мариуполя Петр Андрющенко в эфире проекта FREEДОМ.

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По словам Анрющенко, высшая мера наказания в виде смертной казни у оккупантов действительно существует, "если считать, что у них есть закон".

"Мы уже месяц говорим о фильтрационных тюрьмах, которые есть в Еленовке. Есть подтверждения людей, которые оттуда чудом вырвались, о том, куда пропадают люди. До этого была информация, что люди сидят в тюрьме, потом они пропадают куда-то. Мы считали, что всех их переводят в "Изоляцию" в Донецке на более жестокий режим. А теперь у нас есть гораздо более шокирующие подробности", – сказал Андрющенко.

Он отметил, что теперь появилось подтверждение, что оккупанты "никого никуда не переводят".

"Есть подтвержденные источниками факты расстрелов наших людей. Все это оборачивается в виде судов – кого-то приговаривают к 10 годам, кого-то к 15, а кого-то к расстрелу. Поэтому ситуация действительно отчасти критическая. Казалось, что все это невозможно в 21-м веке, а оказалось очень даже (возможно. – Ред.)", – сказал советник мера Мариуполя.

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