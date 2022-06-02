Розкрилися шокуючі факти звірства окупантів у Маріуполі – радник мера

Незаконні вироки маріупольцям виносить місцевий "суд"

Окупанти в Маріуполі запровадили смертну кару для цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти запровадили найвищу міру покарання проти цивільних мешканців Маріуполя як смертної кари. Відповідні вироки ухвалює місцевий "суд". Факти розстрілів підтверджені джерелами, що залишилися в окупованому місті.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі проєкту FREEДОМ.

Реклама

За словами Анрющенка, вищий захід у вигляді смертної кари в окупантів дійсно існує, "якщо вважати, що у них є закон".

"Ми вже місяць говоримо про фільтраційні в'язниці, які є в Оленівці. Є підтвердження людей, які звідти дивом вирвалися, про те, куди зникають люди. До цього була інформація, що люди сидять у в'язниці, потім вони зникають кудись. Ми рахували, що всіх їх переводять до "Ізоляції" у Донецьку на жорстокіший режим, а тепер у нас є набагато шокуючіші подробиці", – сказав Андрющенко.

Він зазначив, що наразі з'явилося підтвердження, що окупанти "нікого нікуди не переводять".

"Є підтверджені джерелами факти розстрілів наших людей. Усе це провертається у вигляді судів – когось засуджують до 10 років, когось – до 15, а когось – до розстрілу. Тому ситуація справді частково критична. Здавалося, що все це неможливо в 21-му столітті, а виявилося дуже навіть (можливо. – Ред.)", – сказав радник мера Маріуполя.

Реклама

Читайте також: