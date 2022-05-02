Ракетный удар по Одессе: среди погибших и пострадавших есть дети

Минимум один ребенок погиб, сообщил нардеп Алексей Гончаренко

Прилет по Одессе 2 мая. Фото https://t.me/our_odessa

Среди погибших от ракетного удара по Одессе 2 мая – 13-летний ребенок. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграме.

"По предварительным данным погиб 13-летний ребенок и 17-летняя девушка тяжело ранена", – сообщил Гончаренко.

Это не единственная жертва удара – есть еще и погибшие, и пострадавшие.

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Как ранее сообщали городские власти, удар был нанесен по инфраструктурным объектам Одессы, пострадало религиозное сооружение.

Напомним, в Одессе действует продленный комендантский час, который длится с вечера 1 мая и закончится 3 мая утром.

Почему в Одессе сирена иногда срабатывает после взрыва

Одесситы обратили внимание, что во время обстрелов Одессы с применением крылатых ракет типа "Оникс", стартующих с мобильных береговых комплексов "Бастион" в оккупированном Крыму, сигналы воздушной тревоги раздаются не вовремя, есть факты, что сигнал раздается уже по прилету.

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Советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк пояснил, что это связано с особенностями такого типа ракет. Они летят на очень большой скорости 2 маха (2500 км/ч) и на критически малой высоте, поэтому с момента обнаружения до прилета проходят считаные минуты.