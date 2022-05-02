Ракетний удар по Одесі: серед загиблих та постраждалих є діти

Мінімум одна дитина загинула, повідомив нардеп Олексій Гончаренко

Приліт по Одесі 2 травня. Фото https://t.me/our_odessa

Серед загиблих від ракетного удару по Одесі 2 травня – 13-річна дитина. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.

"За попередніми даними загинула 13-річна дитина та 17-річна дівчина важко поранена", – повідомив Гончаренко.

Це не єдина жертва удару – є ще й загиблі та постраждалі.

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Як раніше повідомляла міська влада, удар було завдано по інфраструктурних об'єктах Одеси, постраждала релігійна споруда

Нагадаємо, в Одесі діє продовжена комендантська година, яка триває з вечора 1 травня та закінчиться 3 травня вранці.

Чому в Одесі сирена іноді спрацьовує після вибуху

Одесити звернули увагу, що під час обстрілів Одеси із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", що стартують з мобільних берегових комплексів "Бастіон" в окупованому Криму, сигнали повітряної тривоги лунають не вчасно, є факти, що сигнал лунає вже після прильоту.

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Радник голови управління Нацполіції на Одещині Руслан Форостяк пояснив, що це пов'язано з особливостями такого типу ракет. Вони летять на дуже великій швидкості 2 махи (2500 км/год) та на критично малій висоті, тому з моменту виявлення до прильоту проходять лічені хвилини.