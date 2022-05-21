Ракетный удар по Одессе и бои за Северодонецк: главное об атаках РФ за ночь

Также авиационные удары зафиксировали в Харьковской области

РФ продолжает обстреливать Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать и наносить удары по населенным пунктам Украины. К сожалению, в результате обстрелов есть жертвы. В основном свои усилия захватчики бросили на Донбасс.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию относительно областей, где идет война.

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Луганская область – бои идут в окрестностях Северодонецка, ликвидирован пожар на "Азоте"

Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались жители новых районов Северодонецка. В результате два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи.

Вечером возле своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье.

Также ранено в ногу волонтера, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке. За день – около 50 разрушенных домов.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горской и Попаснянской громад, регулярно страдающих авиацией.

Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье – 16, пять – в Северодонецке.

Также россияне открыли огонь по школе и объединению "Азот" – там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на рядом производственные цеха.

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Не менее горячо было в Лисичанске, где возникло возгорание бункера с углем на шахте.

Сейчас бои идут в окрестностях Северодонецка.

Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Авиационные удары по Харьковской области

На Слобожанском направлении главные усилия врага сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Циркуны Харьковской области.

В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

Удар по Харькову

Вечером 20 мая в Харькове в результате вражеских обстрелов вспыхнул один из рынков города в Киевском районе. Огонь охватил торговые павильоны на площади в 1000 кв. м. В ГСЧС рассказали, что пожар удалось потушить только через четыре часа.

Ракетный удар по Одессе

Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К счастью, никто не пострадал.

"Враг продолжает обстрел объектов инфраструктуры и гражданского населения с целью устрашения. В преддверии был нанесен удар по одному из объектов инфраструктуры в области. Произошло определенное разрушение, но спасатели вовремя выполнили свою работу, поэтому у пострадавших нет. Последствия удара для мирного населения отсутствуют", – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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