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Ракетний удар по Одесі та бої за Сєвєродонецьк: головне про атаки РФ за ніч

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 травня, 09:03
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Також авіаційні удари зафіксували у Харківській області
РФ продовжує обстрілювати Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
РФ продовжує обстрілювати Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати та завдавати ударів по населених пунктах України. На жаль, внаслідок обстрілів є жертви. Переважно свої зусилля загарбники кинули на Донбас.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна.

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Луганська область – бої йдуть на околицях Сєвєродонецька, ліквідовано пожежу на "Азоті"

Ще зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини.

Ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі.

Також поранено в ногу волонтера, який працював у гуманітарному штабі у Сєвєродонецьку. За день – близько 50 зруйнованих будинків.

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Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що важко порахувати, скільки житла щодня нищать в селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації.

Однак тільки в Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16, п’ять – у Сєвєродонецьку.

Також росіяни відкрили вогонь по школі та об’єднанню "Азот" – там сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд.

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Не менш гаряче було в Лисичанську, де виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті.

Наразі бої точаться на околицях Сєвєродонецька.

Окупанти обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Авіаційні удари по Харківській області

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни Харківської області.

Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.

Удар по Харкову

Увечері 20 травня у Харкові внаслідок ворожих обстрілів спалахнув один із ринків міста у Київському районі. Вогонь охопив торгові павільйони на площі 1000 кв. м. У ДСНС розповіли, що пожежу вдалося загасити лише за чотири години.

Ракетний удар по Одесі

Окупанти завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На щастя, ніхто не постраждав.

"Ворог продовжує обстріл об'єктів інфраструктури та цивільного населення з метою залякування. Напередодні було завдано удару по одному з об'єктів інфраструктури в області. Сталося певне руйнування, але рятувальники вчасно виконали свою роботу, тому у постраждалих немає. Наслідки удару для мирного населення відсутні", – заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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