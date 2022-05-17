Оккупантам нужны два украинских города – военный эксперт о Донбассе

Владислав Селезнев объяснил новые попытки армии РФ переправиться через Северский Донец

Оккупанты хотят взять в осаду Северодонецк и Лисичанск / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные в Луганской области не оставляют попыток форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, несмотря на большие потери, их цель – взять в осаду Северодонецк и Лисичанск.

Об этом рассказал в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Україна 24" военный эксперт Владислав Селезнев.

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"7-9 мая украинские артиллеристы уничтожили на переправе Белогоровки около 70-80 единиц бронетехники, танков, специальной техники оккупантов, что равно количеству техники в батальонно-тактической группе. Но буквально через несколько дней на этот же участок фронта россияне подтянули еще две батальонно-тактические группы. Они имеют бронетехнику и пытаются опять же атаковать наши подразделения на этом или на смежных участках, создавая новые понтонные переправы", – рассказал Селезнев.

По его словам, ситуация для украинских военных остается очень сложной:

"У россиян на сегодняшний день есть определенные резервы. Сейчас они бросаются российскими генералами в бой для того, чтобы продавить нашу оборону, чтобы выполнить ту же задачу. Им крайне необходимо взять в осаду Северодонецк, Лисичанск для того, чтобы в дальнейшем иметь определенный базис для выхода на межгосударственные переговоры".

Эксперт выразил уверенность в том, что Генштаб ВСУ видит эту сложную ситуацию и принимает все необходимые меры, чтобы оказать помощь защитникам Северодонецка и Лисичанская в сдерживании нашествия российской армии.

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Разгром оккупантов под Белогоровкой

Оккупанты пытались навести понтонную переправу через Северский Донецк возле Белогоровки, но благодаря ударам артиллерии ВСУ там уже образовался склад сгоревших российских БТРов и танков. Количество уничтоженного техники исчисляется десятками, оккупантов – сотнями.

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