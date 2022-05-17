Оккупантам нужны два украинских города – военный эксперт о Донбассе

Российские военные в Луганской области не оставляют попыток форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, несмотря на большие потери, их цель – взять в осаду Северодонецк и Лисичанск.
Об этом рассказал в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Україна 24" военный эксперт Владислав Селезнев.
"7-9 мая украинские артиллеристы уничтожили на переправе Белогоровки около 70-80 единиц бронетехники, танков, специальной техники оккупантов, что равно количеству техники в батальонно-тактической группе. Но буквально через несколько дней на этот же участок фронта россияне подтянули еще две батальонно-тактические группы. Они имеют бронетехнику и пытаются опять же атаковать наши подразделения на этом или на смежных участках, создавая новые понтонные переправы", – рассказал Селезнев.
По его словам, ситуация для украинских военных остается очень сложной:
"У россиян на сегодняшний день есть определенные резервы. Сейчас они бросаются российскими генералами в бой для того, чтобы продавить нашу оборону, чтобы выполнить ту же задачу. Им крайне необходимо взять в осаду Северодонецк, Лисичанск для того, чтобы в дальнейшем иметь определенный базис для выхода на межгосударственные переговоры".
Эксперт выразил уверенность в том, что Генштаб ВСУ видит эту сложную ситуацию и принимает все необходимые меры, чтобы оказать помощь защитникам Северодонецка и Лисичанская в сдерживании нашествия российской армии.
Разгром оккупантов под Белогоровкой
Оккупанты пытались навести понтонную переправу через Северский Донецк возле Белогоровки, но благодаря ударам артиллерии ВСУ там уже образовался склад сгоревших российских БТРов и танков. Количество уничтоженного техники исчисляется десятками, оккупантов – сотнями.
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео истребления врагов.
Геращенко оценил потери оккупантов под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров