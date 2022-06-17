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Ракетные удары по Лисичанску и Николаеву: главное об атаках РФ за ночь

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 июня, 09:38
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Где россияне обстреливали украинские населенные пункты
Оккупанты обстрелами разрушают дома украинцев
Оккупанты обстрелами разрушают дома украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города и села. В ночь на 17 июня под вражеский огнь попали Днепропетровщина и Николаев. Сайт "Сегодня" собрал все, что известно об обстрелах.

Днепропетровщина

Вражеская армия из артиллерии обстреляла Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Поздно вечером враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду. Попал по селу Великая Костромка. К счастью, никто не пострадал", — написал он.

Донбасс

Кроме того, россияне нанесли удары по Лисичанску и Северодонецку. В результате обстрелов погибли шесть человек, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей. Так, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатаки уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – мать с сыном", — написал Гайдай.

За минувшие сутки оккупанты также применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского, Николаевки и Новоивановки, а также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке.

Продолжаются боевые действия в Северодонецке. Украинскими военными отбит вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел.

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Николаев

Российские оккупанты утром ударили ракетами по Николаеву, в результате чего пострадали мирные жители, один человек погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его данным, в результате ракетного удара погиб 1 человек, 6 ранены, в том числе 1 ребенок. Повреждены 4 многоэтажных дома и один объект инфраструктуры.

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Танки
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ББМ 3545
ББМ
4
Артиллерия 729
Артиллерия
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Средства ПВО 97
Средства ПВО
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РСЗО
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Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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