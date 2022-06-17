РФ нанесла ракетный удар по Николаеву: есть погибший и раненые (фото)

Российские оккупанты сегодня утром ударили ракетами по Николаеву, в результате чего пострадали мирные жители, один человек погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"В результате ракетного удара погиб 1 человек, 6 ранены, в том числе 1 ребенок. Повреждены 4 многоэтажных дома и один объект инфраструктуры", – написал он.
После ракетного обстрела в городе были слышны взрывы.
Информацию в взрывах подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Детальнее о последствиях обстрела сообщу впоследствии", – написал он в своем Telegram-канале.
Ситуация в Николаеве
15 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии многоквартирный жилой дом в Николаеве, мирные жители получили ранения.
В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.
Также оккупанты обстреляли жилые кварталы и инфраструктурный объект в городе. В результате вспыхнул масштабный пожар. Который не могли погасить трое суток.
Также враг обстрелял Корабельный район города. В результате обстрела есть раненые и погибшие.