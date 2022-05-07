Путин спешит: Маломуж назвал два сценария прекращения войны в Украине

Кремль может согласиться с условиями Киева

Путин сейчас будет идти на более легкий сценарий, для того чтобы не получить полный провал, считает Маломуж. Коллаж "Сегодня"

Война может оказаться затяжной. Путин захочет оттянуть неизбежное поражение. К осени мы будем иметь значительное преимущество.

Об этом Николай Маломуж рассказал телеведущей телеканала "Украина 24" Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае если российские войска будут отведены на позиции до 24 февраля, Украина будет продолжать переговоры. Николай Маломуж, председатель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, обсудил насколько возможно такое развитие событий:



"Сегодня два реальных сценария. Первый – то, что мы сейчас наращиваем все силы, особенно за счет нового вооружения и проводим специальные операции, мощно жмем противника к рубежам и они сами выйдут за эти рубежи. И потому для сохранения режима Путин может выйти на переговорный процесс на допустимых для Украины условиях".

При таком сценарии Крым и так называемые образования ДНР и ЛНР будут оставаться за скобки определенное время. Украинское политическое руководство, считает Маломуж, может пойти на это для того, чтобы прекратить войну, вывести войска. А потом решать этот вопрос с мировым сообществом, предварительно укрепив нашу оборонную безопасность, экономику и ослабив российскую.

"Второй этап или другая позиция, когда мы не соглашаемся на условия Путина, которые он нам диктует, они будут не приемлемыми. А Путин, соответственно, решит, что в этот момент он проиграет, и стратегически – перед обществом России не может показать ничего, и проигрывает политически, экономически, оборонительно на перспективу перед Западом. Потому будет ориентироваться на затяжную войну".

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Этот второй сценарий, объясняет Маломуж, тоже очень жертвен, но он за нами. Потому что, наращивая силы, уже к октябрю, ноябрю мы сможем очень мощное преимущество, особенно в технологиях. Что сейчас играет очень важную роль.

"Поэтому в этой ситуации второй сценарий, затяжной, тяжелый, но все же по всем сценариям Украина выигрывает. Я думаю, что Путин сейчас будет идти на более легкий сценарий, для того чтобы не получить полный провал уже на осень следующего года. А еще в этом году сохранить определенную стабильность, определенный режим, какое-то время и все же попытаться Россию взять под полный контроль, не допустить дестабилизации внутренней на основе проигрыша, который может быть, например, до конца года или начала следующего года".

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