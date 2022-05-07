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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин спешит: Маломуж назвал два сценария прекращения войны в Украине

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7 мая, 23:45
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Кремль может согласиться с условиями Киева
Путин сейчас будет идти на более легкий сценарий, для того чтобы не получить полный провал, считает Маломуж. Коллаж "Сегодня"
Путин сейчас будет идти на более легкий сценарий, для того чтобы не получить полный провал, считает Маломуж. Коллаж "Сегодня"

Война может оказаться затяжной. Путин захочет оттянуть неизбежное поражение. К осени мы будем иметь значительное преимущество.

Об этом Николай Маломуж рассказал телеведущей телеканала "Украина 24" Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

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Подробности

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае если российские войска будут отведены на позиции до 24 февраля, Украина будет продолжать переговоры. Николай Маломуж, председатель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, обсудил насколько возможно такое развитие событий:

"Сегодня два реальных сценария. Первый – то, что мы сейчас наращиваем все силы, особенно за счет нового вооружения и проводим специальные операции, мощно жмем противника к рубежам и они сами выйдут за эти рубежи. И потому для сохранения режима Путин может выйти на переговорный процесс на допустимых для Украины условиях".

При таком сценарии Крым и так называемые образования ДНР и ЛНР будут оставаться за скобки определенное время. Украинское политическое руководство, считает Маломуж, может пойти на это для того, чтобы прекратить войну, вывести войска. А потом решать этот вопрос с мировым сообществом, предварительно укрепив нашу оборонную безопасность, экономику и ослабив российскую.

"Второй этап или другая позиция, когда мы не соглашаемся на условия Путина, которые он нам диктует, они будут не приемлемыми. А Путин, соответственно, решит, что в этот момент он проиграет, и стратегически – перед обществом России не может показать ничего, и проигрывает политически, экономически, оборонительно на перспективу перед Западом. Потому будет ориентироваться на затяжную войну".

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Этот второй сценарий, объясняет Маломуж, тоже очень жертвен, но он за нами. Потому что, наращивая силы, уже к октябрю, ноябрю мы сможем очень мощное преимущество, особенно в технологиях. Что сейчас играет очень важную роль.

"Поэтому в этой ситуации второй сценарий, затяжной, тяжелый, но все же по всем сценариям Украина выигрывает. Я думаю, что Путин сейчас будет идти на более легкий сценарий, для того чтобы не получить полный провал уже на осень следующего года. А еще в этом году сохранить определенную стабильность, определенный режим, какое-то время и все же попытаться Россию взять под полный контроль, не допустить дестабилизации внутренней на основе проигрыша, который может быть, например, до конца года или начала следующего года".

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Обстановка

  • Ожидается, что на параде в честь Дня победы на фоне потерь в Украине 25 тысяч своих солдат и тысяч единиц военной техники Путин объявит о новом этапе войны в нашей стране.
  • Не исключено, что будет предложена новая концепция борьбы с Украиной, в которую Кремль может вплести западный мир . Например, может быть объявлена борьба с мировым терроризмом.
  • По мнению советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, 9 мая Путин может заявить о великой победе – аннексии оккупированных областей Украины Луганской, Донецкой и Херсонской.
  • Ранее в Пентагоне сообщили, что пока вообще неизвестно, будет ли президент РФ Владимир Путин будет устраивать парад , потому что, по сути, праздновать нечего.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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