Путін поспішає: Маломуж назвав два сценарії припинення війни в Україні

Війна може бути затяжною. Путін захоче відтягнути неминучу поразку. До осені ми будемо мати значну перевагу.
Про це Микола Маломуж розповів телеведучій телеканалу "Україна 24" Віолетті Логуновій в ефірі проєкту FREEDOM.
Подробиці
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо російські війська будуть відведені на позиції до 24 лютого, Україна буде продовжувати перемовини. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, обміркував наскільки можливим є такий розвиток подій:
"Сьогодні два реальні сценарії. Перший – те, що ми зараз нарощуємо всі сили, особливо за рахунок нового озброєння і проводимо спеціальні операції, потужно тиснемо противника до рубежів і вони самі вийдуть за ці рубежі. І тому для збереження режиму Путін може вийти на переговориний процес на допустимих для України умовах".
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За такого сценарію Крим і так звані утворення ДНР і ЛНР залишатимуться винесені за дужки певний час. Українське політичне керівництво, вважає Маломуж, може на це піти для того, щоб припинити війну, вивести війська. А вже потім вирішувати це питання зі світовою спільнотою, попередньо зміцнивши нашу оборонну безпеку, економіку, й ослабивши російську.
"Другий етап чи інша позиція, це коли ми не погоджуємося на умови Путіна, які він нам диктує, вони будуть не прийнятними. А Путін, відповідно вирішить, що в цей момент він програє, і стратегічно – перед суспільством Росії не може показати нічого, і програє політично, економічно, оборонно на перспективу перед Заходом. Тому буде орієнтуватися на затяжну війну".
Цей другий сценарій, пояснює Маломуж, теж є дуже жертвений, але він за нами. Тому що, нарощуючи сили, вже до жовтня, листопада ми зможемо дуже потужну перевагу, особливо в технологіях. Що зараз грає дуже важливу роль.
"Тому в цій ситуації другий сценарій, затяжний, тяжкий, але все ж таки, за усіма сценаріями, Україна виграє. Я думаю, що Путін зараз буде йти на більш легкий сценарій, для того, щоб не отримати повний провал вже на осінь наступного року. А ще в цьому році зберегти певну стабільність, певний режим, якийсь час, і все ж спробувати Росію взяти під повний контроль, не допустити дестабілізації внутрішньої на основі програшу, який може бути, наприклад, до кінця року чи початку наступного року".
Обстановка
- Очікується, що на параді на честь Дня перемоги на тлі втрат в Україні 25 тисяч своїх солдатів та тисяч одиниць військової техніки Путін оголосить про новий етап війни у нашій країні.
- Не виключено, що буде запропоновано нову концепцію боротьби з Україною, в яку Кремль може вплести західний світ . Наприклад, може бути оголошено боротьбу зі світовим тероризмом.
- На думку радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, 9 травня Путін може заявити про велику перемогу – анексії окупованих областей України Луганської, Донецької та Херсонської.
- Раніше в Пентагоні повідомили, що поки що взагалі невідомо, чи буде президент РФ Володимир Путін влаштовуватиме парад , бо, по суті, святкувати нічого.