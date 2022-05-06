Кремль відмовився від терміна "денацифікація". Із ким тепер Путін запропонує воювати 9 травня?

У Кремлі виявили нових ворогів в Україні, щоб підняти народ на "священну війну"

У Кремлі думають, на боротьбу з яким ворогом тепер відправляти солдатів в Україну / Колаж "Сьогодні"

У міжнародного злочинця Володимира Путіна щось пішло не так з денацифікацією України, яка була публічно названа однією з головних причин введення російської армії до нашої країни. Причому, у Кремлі все пішло навперейми настільки, що довелося зробити безпрецедентний в історії Росії крок – лідер країни змушений був особисто вибачитися за недолугий вислів підлеглого, який у пориві боротьби проти "українських нацистів" записав туди євреїв.

Сайт "Сьогодні" спробував розібратися, чому денацифікація перестала бути цікавою для Москви і якої нової концепції ворога в Україні тепер варто від неї очікувати.

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Денацифікація

Згідно з Вікіпедією, денацифікація – комплекс заходів, спрямованих на очищення повоєнного німецького та австрійського суспільства, культури, преси, економіки, освіти, юриспруденції та політики від впливу нацистської ідеології. Нагадаємо, Кремль запланував провести в Україні денацифікацію одночасно з демілітаризацією, що стало публічною метою так званої "спецоперації" в Україні.

За словами близьких до Кремля політтехнологів, влада Росії вирішила відмовитися від денацифікації в Україні. Логічно було б припустити, що ця мета відпала, бо на зайнятих окупантами територіях України "визволителі" так і не знайшли лігво нацистів. Але, ні, все виявилося набагато банальнішим – російський громадянин просто не розуміє це слово.

За даними співрозмовників російського видання "Проект" , приблизно через тиждень після початку війни соціологи на замовлення адміністрації президента РФ провели закриті телефонні опитування щодо ставлення росіян до основних тез війни в Україні. З'ясувалося, що люди не розуміють, що таке "денацифікація". Мало хто може в Росії виразно розшифрувати термін.

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До народу не дійшло

Опозиційні російські політологи пояснюють, що необхідно розділяти реальну мету вторгнення Путіна в Україну та мету надання цьому вторгненню гарної назви. Сенс нападу був у зміні влади сьогоднішнього демократичного уряду нашої країні. А обгортка із гарного слова була призначена винятково для внутрішнього користувача.

"У перекладі російською мовою "денацифікація" – це зміна українського уряду. Теза дуже проста: в українському уряді – нацисти. Відповідно, усунення нацистів означає зміну уряду України. Тільки і всього. Це і була насправді головна мета всієї операції – знести уряд Зеленського, поставити уряд Азарова, Медведчука, або ще якусь людину, маріонеткову стосовно Путіна", – вважає політолог Дмитро Орєшкін.

Проблема Кремля

Мета – повалення влади Володимира Зеленського – не досягнута. Путін продовжує відправляти на бійню тисячі своїх громадян, щоправда, поки що на схід України. Але зараз головне завдання в Кремлі – знайти нову красиву обгортку для даної "спецоперації", тільки цього разу таку, щоб від Москви до околиць російський люд зрозумів, заради чого вмирають його сини. Тим більше, що 9 травня всі очікують оголошення загальної мобілізації. Щоб вона не провалилася, треба запалити народ.

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Світовий нацизм

Як пише британське видання The Daily Mail, посилаючись на розвідку Великої Британії, варто очікувати, що 9 травня на трибуні Мавзолею Путін може оголосити про те, що боротися треба вже не з нацистами в окремо взятій країні – Україні, а зі "світовим нацизмом".

"Ми бачили низку заяв Путіна про те, що "спецоперація" стає війною, що "це опосередкована війна" та "нацисти всюди". Що вони не лише в Україні, а й у НАТО їх повно. Я не здивуюсь… що він, ймовірно, збирається оголосити, що "зараз ми знаходимося у стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу", – заявив журналістам міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Світовий тероризм

Ще одна версія нової кремлівської концепції війни – боротьба зі світовим тероризмом. Для цього, щоправда, необхідно буде знову принести в жертву кілька сотень своїх мирних громадян, як це вже було в момент представлення Путіна росіянам як рятівника від чеченських терористів, що начебто підривали міські багатоповерхівки.

Ще на початку квітня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про існування такого плану. Начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов тоді заявив, що російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. Попереджалося, що можуть бути завдані ракетно-бомбові удари по місту Білгороду або одному із міст Криму.

Сатана

Проте, не виключено, що кремлівські політтехнологи оберуть зрозуміліше в будь-якому російському селі зло – диявола. Тим більше, що в цю концепцію дуже добре впишеться армія у рясі, яка візьме на себе частину пропагандистського фронту.

Підготовка у цьому напрямі теж уже триває. Нещодавно російське пропагандистське агентство "РІА Новини" повідомило, що українські мінометники практикують "чорну магію". Повідомлялося, що ознаки заняття чорною магією виявлено у штабі українських мінометників на околиці села Трьохізбенка. "Адепти потойбічних сил намагалися "освятити" зброю та робили позначки кров'ю", – на повному серйозі написало це інформагентство.

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