Кремль сдал "денацификацию" в утиль. Путину нашли новых врагов в Украине – террористов и сатанистов

В Кремле обнаружили новых врагов в Украине, чтобы поднять народ на "священную войну"

В Кремле думают, на борьбу с каким врагом теперь отправлять солдат в Украину / Коллаж "Сегодня"

У Владимира Путина что-то пошло не так с денацификацией Украины, которая публично была названа одной из главных причин ввода российской армии в нашу страну. Причем, в Кремле все пошло наперекосяк настолько, что пришлось сделать беспрецедентный в истории России шаг. Хозяин Кремля вынужден был лично извиниться за антисемитское высказывание своего министра иностранных дел, который в порыве борьбы против "украинских нацистов" записал туда евреев.

Сайт "Сегодня" попытался разобраться, почему денацификация перестала быть интересной Москве и чего теперь стоит ожидать Украине.

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Фантомная денацификация

Согласно Википедии, денацификация – комплекс мероприятий, направленных на очищение послевоенного германского и австрийского общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии. Напомним, Кремль запланировал провести в Украине денацификацию одновременно с демилитаризацией, что и стало публичной целью так называемой "спецоперации" в Украине.

По словам близких к Кремлю политтехнологов, власти России решили отказаться от термина денацификация в Украине. Логично было бы предположить, что эта цель отпала потому, что на занятых оккупантами территориях Украины "освободители" так и не нашли логово нацистов. Но, нет, все оказалось намного банальней – средний российский гражданин просто не понимает что же означает это слово.

По данным собеседников российского издания "Проект", примерно через неделю после начала войны социологи по заказу администрации президента РФ провели закрытые телефонные опросы об отношении россиян к основным тезисам войны в Украине. Выяснилось, что люди не понимают, что такое "денацификация". Мало кто может в России внятно расшифровать термин.

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До народа не дошло

Оппозиционные российские политологи объясняют, что необходимо разделять реальную цель вторжения Путина в Украину и пропагандистскую шумиху прикрытия агрессии. Смысл нападения был в смене власти сегодняшнего демократического правительства в нашей стране. А обертка из пафосных слов была предназначена исключительно для внутреннего пользователя.

"В переводе на русский язык "денацификация" – это смена украинского правительства. Тезис очень простой: в украинском правительстве – нацисты. Соответственно, устранение нацистов – означает перемену правительства Украины. Только и всего. Это и была на самом-то деле главная цель всей операции – снести правительство Зеленского, поставить правительство Азарова, Медведчука, или еще какого-нибудь человека, марионеточного по отношению к Путину", – считает политолог Дмитрий Орешкин.

Проблема Кремля

Цель – свержение власти Владимира Зеленского – не достигнута. Путин продолжает отправлять на бойню тысячи своих граждан, правда, пока что на восток Украины. Но сейчас главная задача в Кремле – найти новую красивую обертку для данной "спецоперации", только на этот раз такую, чтобы от Москвы до самых до окраин россияне четко поняли, ради чего умирают их сыновья. Тем более, что 9 мая все ожидают объявления всеобщей мобилизации. Чтобы она не провалилась, нужно снова как следует "накачать" народ.

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Мировой нацизм

Как пишет британское издание The Daily Mail, ссылаясь на разведку Великобритании, стоит ожидать, что 9 мая на трибуне Мавзолея Путин может объявить о том, что бороться нужно уже не с нацистами в отдельно взятой стране – Украине, а с "мировым нацизмом".

"Мы видели ряд заявлений Путина о том, что "спецоперация" становится войной, что "это опосредованная война" и "нацисты повсюду". Что они не только в Украине, но и в НАТО их полно. Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить, что "сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию российского народа", – заявил журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Глобальный терроризм

Еще одна версия новой кремлевской концепции войны – борьба с мировым терроризмом. Для этого, правда, необходимо будет опять принести в жертву несколько сотен своих мирных граждан, как это уже было в момент представления Путина россиянам в качестве спасителя от чеченских террористов, якобы подрывающих городские многоэтажки.

Еще в начале апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о существовании такого плана. Начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов тогда заявил, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. Предупреждалось, что могут быть нанесены ракетно-бомбовые удары по городу Белгороду или одному из городов Крыма.

Битва с сатаной

Однако, не исключено, что кремлевские политтехнологи выберут более понятное в любой российской деревушке зло – дьявола. Тем более, что в эту концепцию очень хорошо впишется армия в рясе, которая возьмет на себя часть пропагандистского фронта.

Подготовка в этом направлении тоже уже идет. Не так давно российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило, что украинские минометчики практикуют "черную магию". Сообщалось, что признаки занятия черной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка.

"Адепты потусторонних сил пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью", – на полном серьезе написало это информагентство.

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