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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Прямая угроза для Киева ликвидирована, но есть другая опасность – Залужный

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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18 апреля, 20:54
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Подходит к концу второй месяц сопротивления Украины полномасштабному вторжению Российской Федерации
Залужный о ситуации в Киеве
Залужный о ситуации в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники дали отпор агрессору на северном и северо-восточном направлениях. Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. Жителям этих регионов нужно быть осторожными, потому что оккупанты оставили немало мин, ловушек и растяжек. Непосредственная угроза для Киева ликвидирована, но остается опасность ракетно-бомбовых ударов по всей стране.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает пресс-служба Минобороны.

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"Нам удалось ликвидировать прямую угрозу столице Украины городу Киеву. Однако для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов" , – отметил Залужный.

Он призвал украинцев соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля.

"Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником", – добавил генерал.

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По словам Залужного, ситуация на южном направлении контролируется.

"Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров", – добавил Залужный.

Силы обороны стойко обеспечивают защиту Николаева от вероятных попыток противника возобновить наступление и уничтожать врага в пригороде Херсона. Также врагу не дают возможности продвинуться в направлении Запорожья.

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"Продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря", – отметил Залужный.

В последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.

Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

"Несмотря на преобладающие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери", – добавил Залужный.

Потери РФ

В Генштабе заявили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 600 человек;
  • танков – 790;
  • боевых бронированных машин – 2041;
  • артиллерийских систем – 381;
  • РСЗО – 130;
  • средства ПВО – 67 ед.;
  • самолетов – 167;
  • вертолетов – 147;
  • автомобильной техники – 1487 ед.;
  • кораблей/катеров – 8;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
  • специальной техники – 27 ед.;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе заявили, что данные потерь уточняются.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 18 апреля
1
Личный состав 20600
Личный состав
2
Самолеты 167
Самолеты
3
Вертолеты 147
Вертолеты
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артиллерия 381
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 130
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
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