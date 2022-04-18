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Пряма загроза для Києва ліквідована, але є інша небезпека – Залужний

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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18 квітня, 20:54
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Добігає кінця другий місяць спротиву України повномасштабному вторгненню Російської Федерації
Залужний про ситуацію у Києві
Залужний про ситуацію у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники дали відсіч агресору на північному та північно-східному напрямках. Повністю звільнено території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Жителям цих регіонів потрібно бути обережними, тому що окупанти залишили чимало мін, пасток та розтяжок. Безпосередня загроза для Києва ліквідована, але залишається небезпека ракетно-бомбових ударів по всій країні

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає пресслужба Міноборони.

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"Нам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України місту Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів", – зазначив Залужний.

Він закликав українців дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги та з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блокпостів і посилених заходів контролю.

"Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником", – додав генерал.

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За словами Залужного, ситуація на південному напрямку контрольована.

"Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У звʼязку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, зокрема завдяки матеріально-технічної допомоги країн-партнерів", – додав Залужний.

Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсона. Також ворогові не дають можливості просунутися в напрямку Запоріжжя.

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"Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря", – зазначив Залужний.

Упродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському.

Військове командування забезпечує посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський "визволитель" гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

"Попри переважні сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат", – додав Залужний.

Втрати РФ

У Генштабі заявили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 20 600 чоловік;
  • танків ‒ 790;
  • бойових броньованих машин ‒ 2041;
  • артилерійських систем – 381.;
  • РСЗВ – 130;
  • засоби ППО – 67 од.;
  • літаків – 167;
  • гелікоптерів – 147;
  • автомобільної техніки – 1487 од.;
  • кораблів/катерів – 8;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;
  • спеціальної техніки – 27;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

ТУ Генштабі заявили, що дані уточнюються.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 18 квітня
1
Особовий склад 20600
Особовий склад
2
Літаки 167
Літаки
3
Гелікоптери 147
Гелікоптери
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артилерія 381
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 130
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 155
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11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
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