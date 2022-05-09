Пропала связь с 11 людьми, которые прятались в подвале в Шипиловом – Гайдай

Россияне не останавливают огонь по мирным домам, а из-за этого невозможно до конца разобрать завалы

Оккупанты обстреливают дома мирных людей / Коллаж "Сегодня"

11 человек, которые скрывались в подвале в Шипилово Луганской области, перестали выходить на связь. Россияне практически не останавливают огонь по мирным домам. Также из-за атак врага пострадал нефтеперерабатывающий завод и водоканал.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Пожарные отряды проводили спасательную операцию, насколько позволяла ситуация безопасности. Однако россияне практически не останавливают огонь по мирным домам наших жителей. Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово. В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненого ребенка из Привилегии, их госпитализировали в Днепре", – говорится в сообщении.

Враг продолжает уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры. Третий раз снарядами попал в нефтеперерабатывающий завод.

"В течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли из "Градов" город Приволье, погибли дети

Российские оккупанты 7 мая в Луганской области обстреляли из "Градов" город Приволье, погибли двое детей, еще два ребенка и пожилая женщина получили тяжелые ранения, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения", – написал Гайдай.

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