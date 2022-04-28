Превратил Киев в крепость: что известно о командующем обороной столицы

За успешную оборону Киева Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени

Александр Сырский — украинский военачальник / Фото: Коллаж: Сегодня

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отвечает за оборону Киева и области. Сейчас ситуация в столице стабилизировалась, потому что ВСУ освободили населенные пункты в области от оккупантов. Попытки россиян захватить столицу потерпели крах, ведь Киев – в надежных руках. Президент Владимир Зеленский наградил командующего обороной Киева званием Героя Украины.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о Сырском.

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Участие в войне РФ против Украины

Сырский еще до начала боевых действий на востоке командовал 72-й механизированной бригадой ВСУ в Белой Церкви, где дослужился до звания генерал-майора. Он был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в процессах сотрудничества Вооруженных сил Украины с НАТО.

А в начале 2015 года Сырский занимал должность первого заместителя руководителя антитеррористической операции.

В 2016 году возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия разных украинских силовиков на Донбассе.

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Генерал с боевым опытом

По информации 112, именно сформированная Сырским группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из Дебальцево в феврале 2015 года. Был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени за бои на Дебальцевском плацдарме. Как рассказал сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов, Сырский прекрасно проявил себя в боевой обстановке

По его словам, Сырский – это боевой генерал с боевым и штабным опытом.

"Он был начальником штаба сектора С во время Дебальцевской операции. Там был момент, когда командующий сектором фактически самоустранился. Сырский взял на себя всю полноту ответственности и смог вывести эту группировку. Он был одним из тех генералов, которые были непосредственно в Дебальцево. Когда ехал с Дебальцево на Артемовск (Бахмут. – Ред.), его колона попала под обстрел, и он там не кланялся пулям. Это такой боевой генерал. С 2016 года он возглавляет оперативный штаб командования группировки. До 2019 года фактически вся боевая деятельность группировки на Донбассе была под его ответственностью. Это генерал с боевым и штабным опытом. Очень хорошая замена. Человек, который прошел все ступеньки командных должностей. И прошел он штабные должности в Генштабе. Вполне достойный человек", – подытожил Жирохов.

Указом президента в 2016 году стал генерал-лейтенантом.

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В 2016 году он возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координирующий оперативные действия разных украинских силовиков на Донбассе. А в 2017 году был командиром всей Антитеррористическая операция на Востоке Украины, которую впоследствии заменила Операция объединенных сил.

С 5 августа 2019 года Сырский – командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Представлен личному составу начальником Генштаба 19 августа в штабе командования Сухопутных войск. А с 23 августа 2020 года – генерал-полковник.

Защита Киева от оккупантов

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину его назначили командующим войсками, обороняющими Киев. В течение нескольких недель российские оккупанты пытались совершать наступление на столицу, но у них ничего не получилось.

За успешную оборону Киева Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Звание Героя Украины

Зеленский наградил Сырского званием Героя Украины. Указ № 213/2022 на этот счет подписан 5 апреля.

"За личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" СЫРСКОМУ Александру Станиславовичу – генерал-полковнику", – говорится в документе.

Обмен опытом с украинскими защитниками

Сырский поделился опытом обороны Киева с защитниками Харькова. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Хочу отметить стойкость и храбрость харьковских защитников и поблагодарить защитников города за несгибаемый боевой дух. Недавно мы отбросили врага от столицы, нанеся ему большие потери. Наш опыт в обороне Киева обязательно понадобится вам", – сказал Сырский.

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