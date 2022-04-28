Перетворив Київ на фортецю: що відомо про командувача оборони столиці

За успішну оборону Києва Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня

Олександр Сирський - український воєначальник / Фото: Колаж: Сьогодні

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відповідає за оборону Києва та області. Нині ситуація в столиці стабілізувалася, тому що ЗСУ звільнили населені пункти області від окупантів. Спроби росіян захопити столицю зазнали краху, адже Київ – у надійних руках. Президент Володимир Зеленський надав командувачу оборони Києва звання Героя України.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про Сирського.

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Участь у війні РФ проти України

Сирський ще до початку бойових дій на сході командував 72-ю механізованою бригадою ЗСУ в Білій Церкві, де дослужився до звання генерал-майора. Він був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у тодішніх процесах співпраці Збройних сил України з НАТО.

А на початку 2015 року Сирський обіймав посаду першого заступника керівника антитерористичної операції.

У 2016 році очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі.

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Генерал з бойовим досвідом

За інформацією 112, саме сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого в лютому 2015 року. Був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня за бої на Дебальцевському плацдармі. Як розповів сайту "Сьогодні" військовий експерт Михайло Жирохов, Сирський чудово проявив себе в бойовій обстановці.

За словами експерта, Сирський – це генерал з бойовим і штабним досвідом.

"Він був начальником штабу сектору С під час Дебальцевської операції. Там був момент, коли командувач сектору фактично самоусунувся. Сирський узяв на себе всю повноту відповідальності і зміг вивести це угруповання. Він був одним з тих генералів, які були безпосередньо в Дебальцевому. Коли їхав з Дебальцевого на Артемівськ (Бахмут. – Ред.), його колона потрапила під обстріл, і він там не кланявся кулям. Це такий бойовий генерал. З 2016 року він очолює оперативний штаб командування угрупування. До 2019 року фактично вся бойова діяльність угруповання на Донбасі була під його відповідальністю. Це генерал з бойовим і штабним досвідом. Дуже хороша заміна. Людина, яка пройшла усі сходинки командних посад. І пройшов він штабні посади в Генштабі. Цілком гідна людина", – сказав Жирохов.

Указом президента в 2016 році Сирський став генерал-лейтенантом.

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2016 року він очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. А в 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.

З 5 серпня 2019 року Сирський — командувач Сухопутних військ Збройних сил України.Представлений особовому складу начальником Генштабу 19 серпня у штабі командування Сухопутних військ. А з 23 серпня 2020 року — генерал-полковник.

Захист Києва від окупантів

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Олександра Сирського призначили командувачем військ, які обороняють Київ. Упродовж кількох тижнів російські окупанти намагалися наступати на столицю, але в них нічого не вийшло.

За успішну оборону Києва Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Звання Героя України

Зеленський надав Сирському звання Героя України – указ № 213/2022 був підписаний 5 квітня.

"За особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СИРСЬКОМУ Олександру Станіславовичу – генерал-полковнику", – йдеться в документі.

Обмін досвідом з українськими захисниками

Сирський поділився досвідом оборони Києва із захисниками Харкова. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Хочу відзначити стійкість та хоробрість харківських захисників і подякувати оборонцям міста за незламний бойовий дух. Нещодавно ми відкинули ворога від столиці, завдавши йому великих втрат. Наш досвід в обороні Києва обов’язково знадобиться вам", – сказав Сирський.

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