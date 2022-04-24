Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Знищив 4 танки та взвод окупантів. Історія загиблого бійця "Азова", Героя України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 00:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Молодий захисник Маріуполя не дав висадитися десанту ворога у перші дні війни
Лейтенант Віталій Грицаєнко врятував життя багатьом побратимам / Колаж "Сьогодні"
Лейтенант Віталій Грицаєнко врятував життя багатьом побратимам / Колаж "Сьогодні"

Під час захисту Маріуполя, який другий місяць перебуває у блокаді, загинув заступник командира окремого загону спеціального призначення "Азов" з бойової та спеціальної підготовки старший лейтенант Віталій Грицаєнко, позивний "Гоголь". Віталій здійснив низку подвигів, за що отримав звання Героя України, на жаль, посмертно.

Про це повідомляє портал ArmyInform.

Реклама

Подвиги Героя України

Житель Полтави Віталій пішов воювати добровольцем у перші роки тоді ще неоголошеної російсько-української війни.

На четвертий день широкомасштабної війни 27 лютого він у складі групи військовослужбовців ОЗСП НГУ "Азов" протягом двох діб прикривали відхід побратимів від берегової лінії та одночасно відбивали висадку морського десанту противника. Вони відбили чотири спроби висадки морського десанту армії Росії та завдали десантникам серйозних втрат. Зокрема старший лейтенант Грицаєнко особисто знищив 9 загарбників.

1 березня підрозділ під командуванням Віталія Грицаєнка запобіг черговій спробі прориву оборони Маріуполя з боку села Калинове Луганської області, куди висунулося 9 танків окупантів та біля роти живої сили ворога. Під час бою "Гоголь" знищив ворожий танк із РПГ-22, а зі стрілецької зброї – близько двох десятків російських піхотинців. В результаті бою три ворожі танки були знищені.

Реклама

Обійти українських захисників також не вдалося – "Гоголь" заздалегідь встановив протитанкові міни, тож ще три російські танки було знищено.

Три БТР за 10 хвилин

15 березня Віталій Грицаєнко знову отримав завдання блокувати пересування сил ворога. Заставши окупантів зненацька, протягом перших 10 хвилин українські воїни знищили три БТР-8, чотири бронемашини "Тигр", одну бронемашину "Рись" та три десятки російських солдат. Протягом двох годин до прибуття підкріплення тримали свої позиції, а після точної роботи артилерії сміливо перейшли у контрнаступ і змусили противника втекти.

У тому бою Грицаєнко особисто знищив 2 ББМ "Тигр" і до відділення живої сили, а після контрнаступу взяв у полон російського офіцера.

Реклама

Останній бій

У ніч із 18 на 19 березня група бійців "Азова" разом із Грицаєнком здійснила рейд у тил супротивника. В результаті було виявлено та знищено ворожий командний пункт, підірвано один тиловий склад та один склад з боєприпасами. Наші воїни знищили танк, 2 БТР та взвод живої сили ворога, переважно офіцерів. На жаль, ціною цієї блискучої операції стало життя відважного захисника України.

Оборона Маріуполя

  • За словами глави Офісу президента Олексія Арестовича, російські війська відновили авіаудари на заводі "Азовсталь" і намагатимуться штурмувати його територію, де залишаються близько 1000 мирних жителів Маріуполя, яким Москва не дає "зеленого коридору" для евакуації.
  • Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.
  • Раніше у пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише три-чотири дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 23 квітня
1
Особовий склад 21 600
Особовий склад
2
Літаки 177
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артилерія 403
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 143
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1543
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти