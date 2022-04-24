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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. История погибшего бойца "Азова", Героя Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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24 апреля, 00:34
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Молодой защитник Мариуполя не дал высадиться десанту противника в первые дни войны
Лейтенант Виталий Грицаенко спас жизни многим побратимам / Коллаж "Сегодня"
Лейтенант Виталий Грицаенко спас жизни многим побратимам / Коллаж "Сегодня"

Во время защиты Мариуполя, который второй месяц находится в блокаде, погиб заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Азов" по ​​боевой и специальной подготовке старший лейтенант Виталий Грицаенко, позывной "Гоголь". Виталий совершил ряд подвигов, за что получил звание Героя Украины, к сожалению, посмертно.

Об этом сообщает портал ArmyInform.

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Подвиги Героя Украины

Житель Полтавы Виталий пошел воевать добровольце в первые годы тогда еще необъявленной российско-украинской войны.

На четвертый день широкомасштабной войны 27 февраля он в составе группы военнослужащих ОЗСП НГУ "Азов" в течении двух суток прикрывали отход побратимов от береговой линии и одновременно отражал высадку морского десанта противника. Они отбили четыре попытки высадки морского десанта армии России и нанесли десантникам серьезные потери. В частности, старший лейтенант Грицаенко лично уничтожил 9 захватчиков.

1 марта подразделение под командованием Виталия Грицаенко предотвратило очередную попытку прорыва обороны Мариуполя со стороны села Калиново Луганской области, куда выдвинулось 9 танков оккупантов и около роты живой силы врага. Во время боя "Гоголь" уничтожил вражеский танк из РПГ-22, а из стрелкового оружия – около двух десятков российских пехотинцев. В результате боя три вражеских танка были уничтожены.

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Обойти украинских защитников также не удалось – "Гоголь" заранее установил противотанковые мины, так что еще три российских танка были уничтожены.

Три БТР за 10 минут

15 марта Виталий Грицаенко снова получил задачу блокировать передвижение сил врага. Застав оккупантов врасплох, в течение первых 10 минут украинские воины уничтожили три БТР-8, четыре бронемашины "Тигр", одну бронемашину "Рысь" и три десятка российских солдат. В течение двух часов до прибытия подкрепления держали свои позиции, а после точной работы артиллерии смело перешли в контрнаступление и заставили противника бежать.

В том бою Грицаенко лично уничтожил 2 ББМ "Тигр" и до отделения живой силы, а после контрнаступления взял в плен российского офицера.

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Последний бой

В ночь с 18 на 19 марта группа бойцов "Азова" вместе с Грицаенко совершила рейд в тыл противника. В результате был обнаружен и уничтожен вражеский командный пункт, взорван один тыловой состав и один склад с боеприпасами. Наши воины уничтожили танк, 2 БТР и взвод живой силы врага, преимущественно офицеров. К сожалению, ценой этой блестящей операции стала жизнь отважного защитника Украины.

Оборона Мариуполя

  • По словам главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские войска возобновили авиаудары по заводу "Азовсталь" и будут пытаться штурмовать его территорию, где остаются около 1000 мирных жителей Мариуполя, которым Москва не дает "зеленого коридора" для эвакуации.
  • Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.
  • Ранее в пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего три-четыре дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
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