Последствия утреннего ракетного удара по Киеву – первое видео

Видео опубликовал нардеп Николай Тищенко

Николай Тищенко показал последствия ракетного удара по Киеву. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утро воскресенья 5 июня в Киеве начался с ракетных ударов России. Оккупанты попали в мирное предприятие в столице. В результате было уничтожено около 700 рабочих мест.

Об этом сообщил нардеп Николай Тищенко в Telegram.

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Тищенко показал результаты ракетного удара по столице. Он раскритиковал Россию за ложь об обстрелах только "военных объектов".

"Орки ежедневно утверждают, что обстреливают только "военные объекты" среди которых: жилые дома в Киеве, спальный район Салтовка в Харькове и мирное население в Мариуполе, Чернигове, Николаеве — во всех городах Украины. Так и сегодня: было полностью "Уволено" МИРНОЕ предприятие в Киеве. Единственный результат рашистского "освобождения" – потеря 668 рабочих мест и электроснабжение 63 домами в жилом районе", – написал Тищенко.

Взрывы в Киеве

Около 6 утра на левом берегу Киева прогремело несколько взрывов. Местные жители услышали шесть громких взрывов и увидели столб густого черного дыма. Предыдущий ракетный удар по столице был 28 апреля.

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. Одного пострадавшего госпитализировали.

Глава "Укрзализныци" Камышин рассказал, что сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожную инфраструктуру. 4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева.

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, Вооруженные силы РФ запустили 5 крылатых авиационных ракет Х-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева. Одна ракета была уничтожена силами ПВО.

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