30 ракет по Лисичанску и удары по Киеву: главные атаки РФ за ночь (фото, видео)

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война

РФ нанесла ракетные удары по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты за ночь 5 июня нанесли множество ракетных ударов по Украине. Объекты инфраструктуры пострадали в Киеве. Кроме того, есть разрушения в Дружковке и Краматорске.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Киев и область

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы. Они прогремели около 6 утра.

Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра. Позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную громаду не задело.

В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры Киева нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

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Кроме того, утром над Обуховским районом Киевской области силами ПВО сбита российская ракета. Предварительно – травмированных и разрушений нет.

Харьковская область

В Черкасских Тишках Харьковской области враги использовали фосфорные боеприпасы.

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Дружковка

В городе Дружковка Донецкой области по меньшей мере один человек погиб, один ранен, разрушены частные дома.

Краматорск

В Краматорске предварительно без жертв, повредили два предприятия города.

Николаевская область

Над Николаевской областью моряки уничтожили еще две вражеские ракеты.

Днепропетровская область

Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район. Артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольской громаде.

Есть разрушение жилых домов в двух селах. Информацию по пострадавшим уточняют.

Луганская область

В результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Впрочем, ситуация в области остается крайне затруднительной. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горской и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску.

Известно о значительных разрушениях в Горской, где повреждены 13 домов. В Лисичанске – пять, а также отделение "Укрпочты" и здание отделения полиции.

В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждены помещения цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения "Азот". Информация о других населенных пунктах еще уточняется.

Сейчас при поддержке артиллерии российская армия продолжает штурмовые действия в Северодонецке, контролирует восточную часть города. Кроме того, противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.

РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай 1 /6

Лисичанск

Около 30 прилетов оккупантов умышленно уничтожили гуманитарный штаб в Лисичанске.

"Вчерашние день и ночь для Лисичанска – адские. Россияне непрерывно били по городу. Артиллерия и даже – "Точка-У" Рашисты разыскивали вероятные места скопления людей. Возможно, не обошлось без предательства. Около 30 попаданий в здание гумштаба полностью его уничтожили. Пожар продолжается и сейчас. К счастью, люди живы. Кроме того, в городе разрушены пять жилых домов, здания "Укрпочты" и полиции", – рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную постройку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июня.

В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай В Лисичанске зафиксировали ракетный удар по гумштабу. Фото: Сергей Гайдай 1 /10

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