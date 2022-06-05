30 ракет по Лисичанську та удари по Києву: головні атаки РФ за ніч (фото, відео)

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна

РФ завдала ракетних ударів по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти за ніч 5 червня завдали безліч ракетних ударів по Україні . Об'єкти інфраструктури постраждали у Києві. Крім того, є руйнування у Дружківці та Краматорську.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна.

Реклама

Київ та область

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Вони прогриміли близько 6 ранку.

Також вибухи було чутно у Броварах та Васильківському районі. Повітряна тривога була оголошена о 5-й ранку. Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибухи були неподалік міста, але саму місцеву громаду не зачепило.

Наразі жертв внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Києва немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

Реклама

Крім того, вранці над Обухівським районом Київської області силами ППО збито російську ракету. Попередньо – травмованих та руйнувань немає.

Харківська область

У Черкаських Тишках на Харківщині вороги використовували фосфорні боєприпаси.

Реклама

Дружківка

У місті Дружківка Донецької області щонайменше одна людина загинула, одна поранена, зруйновані приватні будинки.

Краматорськ

У Краматорську попередньо без жертв, пошкодили два підприємства міста.

Миколаївська область

Над Миколаївською областю моряки знищили ще дві ворожі ракети.

Дніпропетровська область

Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район. Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді.

Є руйнування житлових будинків у двох селах. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Луганська область

Внаслідок обстрілів армією РФ у своєму будинку в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні.

Втім, ситуація в області залишається вкрай важкою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

Авіаційні удари вертольотами Ка-52 нанесені в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетного удару із комплексу "Точка-У" завдано по Лисичанську.

Відомо про значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську – п’ять, а також відділення "Укрпошти" та будівля відділу поліції.

У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об’єднання "Азот". Інформація по іншим населеним пунктам ще уточнюється.

Зараз за підтримки артилерії російська армія продовжує штурмові дії у Сєвєродонецьку, контролює східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

РФ обстрілює Луганську область. Фото: Сергій Гайдай РФ обстрілює Луганську область. Фото: Сергій Гайдай РФ обстрілює Луганську область. Фото: Сергій Гайдай РФ обстрілює Луганську область. Фото: Сергій Гайдай РФ обстрілює Луганську область. Фото: Сергій Гайдай РФ обстрілює Луганську область. Фото: Сергій Гайдай 1 /6

Лисичанськ

Близько 30 прильотів. орки умисно знищили гуманітарний штаб у Лисичанську.

"Вчорашні день і ніч для Лисичанська – пекельні. росіяни без зупину гатили по місту. Артилерія і навіть – "Точка-У". Рашисти розшукували імовірні місця скопичення людей. Можливо, не обійшлося без зрадництва. Близько 30 влучань в будівлю гумштабу – повністю її знищили. Пожежа триває і зараз. На щастя, люди живі. Окрім того, в місті зруйновано п‘ять житлових будинків, будівлі "Укрпошти" та поліції", – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай У Лисичанську зафіксували ракетний удар по гумштабу. Фото: Сергій Гайдай 1 /10

Раніше ми писали: