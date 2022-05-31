Загарбники завдали підлий удар по Слов'янську, є загиблі та поранені

Керівник ОВА закликав жителів Донецької області евакуюватися

Ворог вдарив по Донецькій області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Військові РФ вночі 31 травня завдали ракетний удар по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше троє осіб загинули, шестеро поранені.

Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

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Постраждала школа та не менше семи багатоповерхівок. Наразі проводяться рятувальні роботи.

Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити після їх завершення.

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Голова ОВА наголосив, що "цей авіаудар – черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди".

"Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся – збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", – підкреслив він.

Обстріли Слов'янська