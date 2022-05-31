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Захватчики нанесли подлый удар по Славянску, есть погибшие и раненые

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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31 мая, 08:09
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Руководитель ОВА призвал жителей Донецкой области эвакуироваться
Враг ударил по Донецкой области. Фото: коллаж: "Сегодня"
Враг ударил по Донецкой области. Фото: коллаж: "Сегодня"

Военные РФ ночью 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

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Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы.

О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.

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Руководитель ОВА подчеркнул, что "этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди".

"В очередной раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь – сохраните свои жизни. Путин ведет войну на уничтожение украинцев", – подчеркнул он.

Обстрелы Славянска

  • Российские оккупанты обстреляли Славянск 9 мая. Степень повреждений от нанесенных ударов еще выясняют. Власть просит жителей города не игнорировать сигналы тревоги, а также не размещать в Сети видео и фото обстрелов.
  • Военные РФ обстреляли Славянский курорт. Начато уголовное расследование. Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Так, 26 апреля вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел Славянска.
  • Кроме того, 22 апреля Российские оккупанты обстреляли Славянск – вероятно, с использованием кассетных бомб.
  • Также 13 апреля российские военные нанесли ракетный удар по поселку Черкасское под Славянском. Ранения получили не менее семи человек.

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Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

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Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
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