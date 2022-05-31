Захватчики нанесли подлый удар по Славянску, есть погибшие и раненые

Военные РФ ночью 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы.
О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения.
Руководитель ОВА подчеркнул, что "этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди".
"В очередной раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь – сохраните свои жизни. Путин ведет войну на уничтожение украинцев", – подчеркнул он.
Обстрелы Славянска
- Российские оккупанты обстреляли Славянск 9 мая. Степень повреждений от нанесенных ударов еще выясняют. Власть просит жителей города не игнорировать сигналы тревоги, а также не размещать в Сети видео и фото обстрелов.
- Военные РФ обстреляли Славянский курорт. Начато уголовное расследование. Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Так, 26 апреля вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел Славянска.
- Кроме того, 22 апреля Российские оккупанты обстреляли Славянск – вероятно, с использованием кассетных бомб.
- Также 13 апреля российские военные нанесли ракетный удар по поселку Черкасское под Славянском. Ранения получили не менее семи человек.