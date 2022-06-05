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Зачем Россия снова ударила по Киеву. Что известно о ракетном обстреле

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 июня, 14:54
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Украинские власти назвали ракетные удары по столице актом терроризма
Россия снова пустила ракеты по столице Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия снова пустила ракеты по столице Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром 5 июня Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Предварительно, ракеты выпустили из самолетов из Каспийского моря. Одна из них была уничтожена. Как оказалось, 4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу столицы.

"Сегодня" подробнее расскажет все об утреннем ударе по Киеву.

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Что известно о взрывах в Киеве?

Около 6 утра на левом берегу Киева прогремело несколько взрывов. Местные жители услышали шесть громких взрывов и увидели столб густого черного дыма. К слову, предыдущий ракетный удар по столице был 28 апреля.

Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра.

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Взрыв в столице

Позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную громаду не задело.

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. Одного пострадавшего госпитализировали.

"Друзья! Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", – сказал он.

В "Энергоатоме" заявили, что российская крылатая ракета пролетела очень низко над Южно-Украинской АЭС. Предварительно, ракету выпустили в сторону Киева.

"Оккупанты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", – подчеркнули в ведомстве.

Ракета над Южно-Украинской АЭС

Позже стало известно, что ракеты по столице предварительно выпустили из самолетов Ту-95 из Каспийского моря. Одну из ракет уничтожили наши защитники.

Одну вражескую ракету уничтожили

Минобороны России подтвердило утренний ракетный удар по Киеву. Утверждает, что "уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние ракетные удары по Киеву, назвав их актом терроризма.

"Пока кто-то просит "не унижать россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, больше оружия", – сказал он.

Глава "Укрзализныци" Камышин рассказал, что сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожную инфраструктуру. 4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева.

"Среди железнодорожников был один раненый, ему оказали медицинскую помощь. И оперативно приступили к ликвидации последствий удара", – сообщил Камышин.

Немецкое издание Bild разместило на первой полосе утренние обстрелы Киева. Оно сообщает, что это самый мощный ракетный удар по столице с апреля.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." сообщил детали утреннего ракетного удара по столице Украины – погибших нет, один пострадавший госпитализирован.

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