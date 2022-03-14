"Помогли создать мощь России": Кулеба жестко обратился к Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия фактически помогла создать нынешнюю мощь Российской Федерации.
Об этом сообщает ZDF.
"Мне очень жаль, что приходится это говорить: вы фактически помогли создать нынешнюю мощь России. И мы надеемся, что вы также внесете соответствующую сумму, чтобы остановить российскую военную машину", – сказал Кулеба.
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Министр также выразил надежду, что Германия как партнер поможет Украине в войне с РФ. В частности, предоставит Украине все необходимое нашей стране вооружение.
"Я не думаю, что это справедливо, что Германия в последние годы имела широкомасштабное оборонное сотрудничество с Россией. Так что, возможно, сейчас самое время снабдить нас всем необходимым для самозащиты", - заявил он.
Кулеба призвал Берлин ужесточить санкции против Москвы и выразил надежду, что Германия поддержит решение Украины стать членом ЕС.
"Украина должна стать членом ЕС. Это невозможно сделать в мгновение ока, но мы ожидаем, что правительство Германии также поддержит это решение. Потому что Украина принадлежит Европе, и с Украиной Европа будет в большей безопасности", – подчеркнул он.
Ситуация в Украине 14 марта
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