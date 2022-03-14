"Помогли создать мощь России": Кулеба жестко обратился к Германии

Германия могла бы занимать лидирующую позицию в вопросе санкций, считает министр

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия фактически помогла создать нынешнюю мощь Российской Федерации.

Об этом сообщает ZDF.

Реклама

"Мне очень жаль, что приходится это говорить: вы фактически помогли создать нынешнюю мощь России. И мы надеемся, что вы также внесете соответствующую сумму, чтобы остановить российскую военную машину", – сказал Кулеба.

Министр также выразил надежду, что Германия как партнер поможет Украине в войне с РФ. В частности, предоставит Украине все необходимое нашей стране вооружение.

"Я не думаю, что это справедливо, что Германия в последние годы имела широкомасштабное оборонное сотрудничество с Россией. Так что, возможно, сейчас самое время снабдить нас всем необходимым для самозащиты", - заявил он.

Реклама

Кулеба призвал Берлин ужесточить санкции против Москвы и выразил надежду, что Германия поддержит решение Украины стать членом ЕС.

"Украина должна стать членом ЕС. Это невозможно сделать в мгновение ока, но мы ожидаем, что правительство Германии также поддержит это решение. Потому что Украина принадлежит Европе, и с Украиной Европа будет в большей безопасности", – подчеркнул он.

Ситуация в Украине 14 марта