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СЕГОДНЯ Война Вторжение

"Помогли создать мощь России": Кулеба жестко обратился к Германии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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14 марта, 14:15
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Германия могла бы занимать лидирующую позицию в вопросе санкций, считает министр
Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия фактически помогла создать нынешнюю мощь Российской Федерации.

Об этом сообщает ZDF.

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"Мне очень жаль, что приходится это говорить: вы фактически помогли создать нынешнюю мощь России. И мы надеемся, что вы также внесете соответствующую сумму, чтобы остановить российскую военную машину", – сказал Кулеба.

Министр также выразил надежду, что Германия как партнер поможет Украине в войне с РФ. В частности, предоставит Украине все необходимое нашей стране вооружение.

"Я не думаю, что это справедливо, что Германия в последние годы имела широкомасштабное оборонное сотрудничество с Россией. Так что, возможно, сейчас самое время снабдить нас всем необходимым для самозащиты", - заявил он.

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Кулеба призвал Берлин ужесточить санкции против Москвы и выразил надежду, что Германия поддержит решение Украины стать членом ЕС.

"Украина должна стать членом ЕС. Это невозможно сделать в мгновение ока, но мы ожидаем, что правительство Германии также поддержит это решение. Потому что Украина принадлежит Европе, и с Украиной Европа будет в большей безопасности", – подчеркнул он.

Ситуация в Украине 14 марта

  • Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают русско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
  • Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России, пишет "Украинская правда". Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного вывода войск.
  • Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате пропала мобильная связь.
  • Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
  • За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных Сил Украины было поражено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).

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