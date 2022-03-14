"Допомогли створити міць Росії": Кулеба жорстко звернувся до Німеччини

Німеччина могла б займати позицію лідера в питанні санкцій, вважає міністр

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина фактично допомогла створити нинішню міць Російської Федерації.

Про це повідомляє ZDF.

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"Мені дуже шкода, що доводиться це говорити: ви фактично допомогли створити нинішню міць Росії. І ми сподіваємося, що ви також внесете відповідну суму, щоб зупинити російську військову машину", – сказав Кулеба.

Міністр також висловив сподівання, що Німеччина як партнер допоможе Україні у війні з РФ. Зокрема, надасть Україні все необхідне нашій країні озброєння.

"Я не думаю, що це справедливо, що Німеччина в останні роки мала широкомасштабну оборонну співпрацю з Росією. Тож, можливо, тепер саме час забезпечити нас усім необхідним для самозахисту", – заявив він.

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Кулеба закликав Берлін посилити санкції проти Москви та висловив сподівання, що Німеччина підтримає рішення України стати членом ЄС.

"Україна має стати членом ЄС. Це неможливо зробити миттєво, але ми очікуємо, що уряд Німеччини також підтримає це рішення. Тому що Україна належить Європі, і з Україною Європа буде у більшій безпеці", – наголосив він.

Ситуація в Україні 14 березня