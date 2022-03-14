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"Допомогли створити міць Росії": Кулеба жорстко звернувся до Німеччини

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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14 березня, 14:15
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Німеччина могла б займати позицію лідера в питанні санкцій, вважає міністр
Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина фактично допомогла створити нинішню міць Російської Федерації.

Про це повідомляє ZDF.

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"Мені дуже шкода, що доводиться це говорити: ви фактично допомогли створити нинішню міць Росії. І ми сподіваємося, що ви також внесете відповідну суму, щоб зупинити російську військову машину", – сказав Кулеба.

Міністр також висловив сподівання, що Німеччина як партнер допоможе Україні у війні з РФ. Зокрема, надасть Україні все необхідне нашій країні озброєння.

"Я не думаю, що це справедливо, що Німеччина в останні роки мала широкомасштабну оборонну співпрацю з Росією. Тож, можливо, тепер саме час забезпечити нас усім необхідним для самозахисту", – заявив він.

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Кулеба закликав Берлін посилити санкції проти Москви та висловив сподівання, що Німеччина підтримає рішення України стати членом ЄС.

"Україна має стати членом ЄС. Це неможливо зробити миттєво, але ми очікуємо, що уряд Німеччини також підтримає це рішення. Тому що Україна належить Європі, і з Україною Європа буде у більшій безпеці", – наголосив він.

Ситуація в Україні 14 березня

  • Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.
  • Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії, пише "Українська правда". Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного виведення військ.
  • Окупанти вдарили ракетами по Снігурівці та Первомайському, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні. Ці населені пункти лежать за 30 кілометрів один від одного. Внаслідок удару зник мобільний зв'язок.
  • Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. По території заводу випустили три ракети. Про це повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.
  • Минулої доби угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України було вражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).

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