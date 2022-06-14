Подвела жадность: на Донбассе оккупанты сдали на металлолом комплектующие к ПВО

В Донецкой области российские оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к комплексу противовоздушной обороны. Военные РФ надеялись, что это позволит им избежать отправки на передовую, но их подвела жадность.
Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемое "МГБ ДНР", – говорится в сообщении.
Как рассказали в ГУР, теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты-бизнесмены продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.
Военная разведка Украины обнародовала список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, действующей на Донецком направлении.
В ГУР напомнили, что "все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности".
Оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ
Ранее СБУ опубликовала перехваченный телефонный разговор военного РФ, который свидетельствует, что оккупанты массово отказываются идти в атаку на позиции Вооруженных сил Украины.
"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли из всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказал оккупант.