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Подоляк назвал главные причины провала "второй армии мира" РФ в Украине

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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20 марта, 17:18
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Михаил Подоляк отметил высокий уровень смертности среди оперативного командования России
Советник главы Офиса президента заявил, что убиты шесть ключевых генералов РФ.
Советник главы Офиса президента заявил, что убиты шесть ключевых генералов РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Российской Федерации абсолютно не имел объективной аналитики по Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

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Фиаско России

"Отсюда тотальные просчеты в стратегии и тактике. Это первая причина потрясающего фиаско "второй армии мира", которое стремительно нарастает. Очевидно, что вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова была выстроена на тезисах роспропаганды о "националистических батальонах".

/ Фото: Украинская Википедия/FB

По его словам, второй причиной является "чрезвычайная смертность" среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины. Так, убиты шесть ключевых генералов – вплоть до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Также уничтожены:

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  • генерал-майор Тушаев (командир 141 моторизированного полка Национальной гвардии);
  • генерал-майор Герасимов (первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа);
  • генерал-майор Колесников (командующий 29-й армией Восточного военного округа);
  • генерал-майор Суховецкий (заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа);
  • генерал-майор Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии).

"А также десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Савватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры. Это признак тотальной неготовности армии. Воюют только количеством и крылатыми ракетами", – отметил Подоляк.

Кроме того, убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней.

"Все это непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия четкого тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях. Все это, несомненно, деморализует российскую армию – контрактники и срочники хоть и плохо понимают человеческий язык и написанное, однако осознали, что их высшее руководство совершенно бездарно. Следовательно, дальше – только массовые смерти российских военнослужащих в Украине", – заявил советник главы Офиса президента.

Напомним, Михаил Подоляк заявлял, что переговорный процесс с РФ может затянуться на несколько недель, но есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной.

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