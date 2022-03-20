Подоляк назвал главные причины провала "второй армии мира" РФ в Украине

Михаил Подоляк отметил высокий уровень смертности среди оперативного командования России

Советник главы Офиса президента заявил, что убиты шесть ключевых генералов РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Российской Федерации абсолютно не имел объективной аналитики по Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

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Фиаско России

"Отсюда тотальные просчеты в стратегии и тактике. Это первая причина потрясающего фиаско "второй армии мира", которое стремительно нарастает. Очевидно, что вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова была выстроена на тезисах роспропаганды о "националистических батальонах".

/ Фото: Украинская Википедия/FB

По его словам, второй причиной является "чрезвычайная смертность" среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины. Так, убиты шесть ключевых генералов – вплоть до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Также уничтожены:

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генерал-майор Тушаев (командир 141 моторизированного полка Национальной гвардии);

генерал-майор Герасимов (первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа);

генерал-майор Колесников (командующий 29-й армией Восточного военного округа);

генерал-майор Суховецкий (заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа);

генерал-майор Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии).

"А также десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Савватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры. Это признак тотальной неготовности армии. Воюют только количеством и крылатыми ракетами", – отметил Подоляк.

Кроме того, убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней.

"Все это непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия четкого тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях. Все это, несомненно, деморализует российскую армию – контрактники и срочники хоть и плохо понимают человеческий язык и написанное, однако осознали, что их высшее руководство совершенно бездарно. Следовательно, дальше – только массовые смерти российских военнослужащих в Украине", – заявил советник главы Офиса президента.

Напомним, Михаил Подоляк заявлял, что переговорный процесс с РФ может затянуться на несколько недель, но есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной.

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