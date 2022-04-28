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Под Одессой из-за оккупантов начали гибнуть дельфины: эколог объяснил причины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 16:43
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Животные попадают в зону облучения навигационных приборов ЧФ РФ
Из-за действий ЧФ РФ в Черном море гибнут дельфины
Из-за действий ЧФ РФ в Черном море гибнут дельфины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области из-за боевых действий начали гибнуть дельфины. Причины – минирование оккупантами акватории, а также использование российскими кораблями военных гидролокаторов.

Об этом сообщил эколог, доктор биологических наук Иван Русев в Facebook.

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Как отметил эксперт, оценить весь масштаб трагедии очень сложно, так как из-за военных действий, экологи не могут исследовать все побережье.

"Всем известно, что рашисты перекрыли судоходство в Черном море и заминировали часть его акватории. Они постоянно стреляют мощными снарядами из надводных и подводных лодок. Варвары также используют военные гидролокаторы, которые отрицательно влияют на животных, либо дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судна рашистов, а это выводит из строя орган слуха дельфинов. Они перестают хорошо воспринимать эхо-сигналы", – рассказал он.

/ Фото: Facebook/Иван Русев

По словам Русева, российские корабли могут использовать звуки на уровне 200 децибелов и даже выше, которые выпускаются специальным передатчиком на судне. Утратив ориентацию, "ослепленные" животные ошеломлены и теряют акустический контроль над средой. Они в панике могут выбрасываться на берег и гибнуть. В обычных условиях эти животные с помощью отображаемых эхо-сигналов могут определить, что находится впереди – берег, скала или рыба, а в случае поражения слуха они могут этого не заметить.

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"Таким образом, действия военно-морского флота варваров с применением гидролокаторов сейчас, в военный период, влияют на дельфинов и приводят их к стрессовой ситуации или к гибели", – подчеркнул он.

/ Фото: Facebook/Иван Русев

/ Фото: Facebook/Иван Русев

Оккупанты разбомбили мост в Одесской области

Российские оккупанты 26 и 27 апреля нанесли ракетные удары по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщал, что удар по мосту в Затоке через Днестровский лиман не несет никакой военной стратегической цели, кроме выполнения задачи по нанесению Украине как можно большего экономического ущерба.

Этот мост является важнейшей стратегической транспортной артерией, связывающей Одессу с Молдовой.

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