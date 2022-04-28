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Під Одесою через окупантів почали гинути дельфіни: еколог пояснив причини

Павло Заяць Павло Заяць
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28 квітня, 16:43
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Тварини потрапляють до зони опромінення навігаційних приладів ЧФ РФ
Через дії ЧФ РФ у Чорному морі гинуть дельфіни
Через дії ЧФ РФ у Чорному морі гинуть дельфіни / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області через бойові дії почали гинути дельфіни. Причини – мінування окупантами акваторії, а також використання російськими кораблями військових гідролокаторів.

Про це повідомив еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв у Facebook.

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Як зазначив експерт, оцінити весь масштаб трагедії дуже складно, оскільки через військові дії екологи не можуть досліджувати все узбережжя.

"Всім відомо, що рашисти перекрили судноплавство в Чорному морі та замінували частину його акваторії. Вони постійно стріляють потужними снарядами з надводних та підводних човнів. Варвари також використовують військові гідролокатори, які негативно впливають на тварин, або дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів судна. А це виводить з ладу орган слуху дельфінів. Вони перестають добре сприймати ехо-сигнали", – розповів він.

/ Фото: Facebook/Іван Русєв

За словами Русєва, російські кораблі можуть використовувати звуки на рівні 200 децибелів і навіть вище, які випускаються спеціальним передавачем на судні. Втративши орієнтацію, "засліплені" тварини приголомшені та втрачають акустичний контроль над середовищем. Вони в паніці можуть викидатися на берег та гинути. У звичайних умовах ці тварини за допомогою ехо-сигналів, що відбиваються, можуть визначити, що знаходиться попереду – берег, скеля або риба, а в разі ураження слуху вони можуть цього не помітити.

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"Таким чином, дії військово-морського флоту варварів із застосуванням гідролокаторів зараз, у воєнний період, впливають на дельфінів та призводять їх до стресової ситуації або до загибелі", – наголосив він.

/ Фото: Facebook/Іван Русєв

/ Фото: Facebook/Іван Русєв

Окупанти розбомбили міст в Одеській області

Російські окупанти 26 і 27 квітня завдали ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомляв, що вчорашній удар по мосту в Затоці через Дністровський лиман не несе жодної військової стратегічної мети, крім виконання завдання з нанесення Україні якомога більшої економічної шкоди.

Цей міст є найважливішою стратегічною транспортною артерією, що зв'язує Одесу з Молдовою.

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