По расстрелянным людям ездили танками. Что оккупанты творили в Бородянке и Макарове – эксклюзив

Жительница одного из ближайших к Бородянке сел, Новой Буды, 83-летняя очевидица трагических событий, рассказала "Сегодня", что ей пришлось пережить.
"После того, как началась война, нас в селе осталось всего лишь трое из более 200. Три бабули. Все остальные выехали. Мы решили никуда не ехать, будь что будет. Куда я побежала бы? Уже в первые дни на наше село начали падать снаряды и гореть дома. За считанные дни эти гестаповцы сожгли больше десяти домов. Было очень страшно, когда "стрелял" шифер. В одном из домов жила полностью слепая женщина. В ее доме снесло крышу. В это же время в селе уже не стало ни электричества, ни газа", – рассказала нам пенсионерка, для которой эта война стала второй за ее жизнь.
По ее словам, в те дни у нее защемило нерв, и она не могла даже встать, чтобы приготовить себе что-то. Поесть женщине приносили соседи.
"Чуть позже от непосредственных очевидцев я узнала, что творится в Бородянке, которая совсем рядом. Людей расстреливали и проезжали по ним танками. Это даже не гестаповцы, это звери… Некоторых кварталов в Бородянке практически не осталось, орда сравняла их с землей", – говорит женщина.
По ее словам, чтобы выжить, некоторым жителям Бородянского района пришлось более двух недель жить в лесу.
Далее по теме
"Из веток и хвои люди сделали себе шалаши. Но жечь костры им запретили, чтобы не привлекать внимания. Так как-то и выживали. Вернулись из леса лишь каких-то дня три назад", – рассказала нам жительница Новой Буды.
Также житель Киева, попавший под оккупацию в Макарове, рассказал "Сегодня", что 24 февраля киевляне эвакуировались в Макаров из столицы. Тогда никто не знал, что там ожидается через несколько дней.
"В один из последующих дней, когда россияне уже оккупировали город и выстроили там свои блокпосты, у меня заболела маленькая дочь. Нужно было срочно искать лекарства. Мне ничего не оставалось, как идти на блокпост с поднятыми руками и сказать, что иду к человеку, у которого есть нужное лекарство. Российские военные, пацанва лет по 19-20, решила показать свою "крутизну", ведя меня под прицелом за лекарствами. К счастью, все обошлось без трагедии для меня", – сообщил нам житель Киева, попавший под оккупацию в Макарове.
Терапевт из Бучи, которая принимала роды прямо в подъезде, рассказала о зверствах оккупантов
Жители Бучи, что в Киевской области, ставшие свидетелями зверств российской армии, рассказали "Сегодня", что им пришлось пережить и когда намерены вернуться домой.
Одна из тех, кто не только пережил оккупацию, но и спасал от смерти горожан, – медик Ирина Язова. Сейчас о ней много пишут в соцсетях, рассказывая о ее человечности и самоотверженности. Мы разыскали эту смелую женщину и пообщались с ней.
"Было утро, когда пришлось принимать роды в одной из квартир, где не было ни воды, ни света, ни газа. Родилась девочка. Женщина, которая родила, первые дни оккупации провела в подвале, но затем ушла в квартиру", – рассказала нам Ирина Язова.
К этому добавила: "Было и такое, что оккупанты обстреляли машину, в которой ехала семья с ребенком. В машине также был полуторагодовалый ребенок. Будучи ранеными, они смогли доехать на нашу улицу, где я им оказала помощь. Также могу рассказать о местном мужчине, который просто переходил дорогу, но ему прострелили ноги. Какое-то время он лежал, потом его принесли к моему дому, где я ему и помогла".
Еще одна жительница Бучи, Людмила, рассказала нам, что провела в городе первые 17 дней.
"Знаю, что россияне заходили в убежища и насильно удерживали там людей, запрещая под угрозой расстрела выходить оттуда. Лишь иногда разрешали выйти для того, чтобы приготовить еду на костре. Без трагедий не обходился ни один день. Одна из семей, мужчина, женщина и двое их детей, пытались выехать на своем авто из Бучи, но их расстреляли…"
Многие из жителей Бучи, с которыми мы пообщались, рассказали нам, что российские военные едва ли не первым делом в Буче искали квартиры, в которых проживали либо проживают украинские военные.
"Я знаю, что одну из таких квартир начинили взрывчаткой и взорвали", – рассказал нам местный житель Дмитрий. И по его словам, и по данным других жителей, они планируют возвращаться домой не раньше, чем через 2-3 недели.