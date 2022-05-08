Планы оккупантов на Донбассе к 9 мая не осуществятся – Арестович

Советник главы ОПУ проанализировал текущую ситуацию в Донецкой и Луганской областях

Алексей Арестович рассказал, как проходит битва за Донбасс / Фото: Коллаж: Сегодня

Планы российских оккупантов относительно полного захвата Донецкой и Луганской областей к 9 мая не осуществятся.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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Оценивая текущую ситуацию на Донбассе, Арестович отметил:

"За Попасную сейчас идет драка. Российские пропагандисты успели радостно доложить, что они уже взяли, но это немного не так. 117-е "взятие Попасной" только на этой неделе... Там тяжелейшие бои идут, посмотрим, что будет. Рубежное – тоже самое, они пытаются обойти, отрезать. И Северодонецк под угрозой серьезной".

На вопрос, будет ли к 9 мая выполнена поставленная оккупантам задача выхода на границы Донецкой и Луганской областей, советник главы ОПУ заявил:

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"Даже Луганской не получится. Про Донецкую можно и не говорить".

РФ попытается захватить "Азовсталь" до 9 мая

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что армия РФ попытается к 9 мая добить защитников "Азовстали" в Мариуполе.

"Я думаю, что они пытаются это сделать до 9 мая, чтобы принести президенту РФ Владимиру Путину "подарок на блюдечке", но будем надеяться, что это не получится", – говорит он.

Он добавил, что власти прилагают огромные усилия, чтобы помочь воинам "Азовстали" политико-дипломатическим путем.