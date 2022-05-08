Плани окупантів на Донбасі до 9 травня не здійсняться – Арестович

Радник голови ОПУ проаналізував поточну ситуацію у Донецькій та Луганській областях

Олексій Арестович розповів, як відбувається битва за Донбас / Фото: Колаж: Сьогодні

Плани російських окупантів щодо повного захоплення Донецької та Луганської областей до 9 травня не здійсняться.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live".

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Оцінюючи поточну ситуацію на Донбасі, Арестович зазначив:

"За Попасну зараз йде бійка. Російські пропагандисти встигли радісно доповісти, що вони вже взяли, але це трохи не так. 117-те "взяття Попасної" лише цього тижня... Там найтяжчі бої йдуть, подивимося, що буде. Рубіжне – те саме, вони намагаються обійти, відрізати. І Сєвєродонецьк під загрозою серйозною".

На запитання, чи буде до 9 травня виконано поставлене окупантам завдання виходу на кордони Донецької та Луганської областей, радник голови ОПУ заявив:

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"Навіть Луганську не вийде. Про Донецьку можна й не говорити".

РФ спробує захопити "Азовсталь" до 9 травня

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що армія РФ спробує до 9 травня добити захисників "Азовсталі" у Маріуполі.

"Я думаю, що вони намагаються це зробити до 9 травня, щоб принести президенту РФ Володимиру Путіну "подарунок на блюдечку", але сподіватимемося, що це не вийде", – каже він.

Він додав, що влада докладає величезних зусиль, щоб допомогти воїнам "Азовсталі" політико-дипломатичним шляхом.