Пережил Вторую мировую войну: оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений (фото)

Среди уничтоженных образцов растений были сорта, которым сотни лет

Враг уничтожил Украинский генетический банк растений/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харькове российские оккупанты полностью уничтожили единственный в Украине национальный центр генетических ресурсов растений. В мире таких немного.

Об этом говорится в заявлении Комитет гуманитарной и информационной политики.

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"Снаряд попал в здание Института растениеводства им. Юрьева, где хранились образцы более 160 тысяч сортов растений со всего мира, которые собирали десятилетиями", — говорится в сообщении.

Среди уничтоженных образцов растений были сорта, которым сотни лет. Их больше нельзя восстановить.

"Украинский генетический банк растений пережил Вторую мировую, оккупацию Харькова, но не пережил нашествия россиян", — заявили в Комитете гуманитарной и информационной политики.

Оккупанты отказались от планов захватить весь Донбасс

Российские оккупанты после серии поражений были вынуждены отказаться от планов выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, они надеются захватить хотя бы Луганщину.

"Аппетиты у них идут куда-то за горизонт, но весь мир четко уже понимает, что этот больной дедушка (Владимир Путин. – Ред.) останавливается там, где его останавливают. Все их аппетиты мы видели и понимали с начала полномасштабной агрессии – и вся Украина, и Киев за четыре дня, и Одесса, Николаев, Харьков. Потом они убывали", – подчеркнул глава ОВА.

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