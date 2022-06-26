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От Киева до Лисичанска: самое главное об атаках РФ 26 июня (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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26 июня, 12:46
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Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война
РФ обстреливает территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ обстреливает территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Украине ночью и утром 26 июня. В результате враги попали в жилой дом Киева, а также есть повреждения в Харькове. К сожалению, есть жертвы.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Киев

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

По словам спасателей, 7-летнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам в Охматдет. Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под руин дома.

Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, который иссечен обломками. Отец семьи – 37-летний Алексей погиб.

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Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

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В Киеве после утреннего ракетного удара снова слышны взрывы. В Сети пишут о запуске ракет со стороны Беларуси. Также возможно, что работает ПВО.

Небо в Киеве сейчас такое

Харьков

В Немышлянском районе сгорели 2 гаража, 9 машин, балкон квартиры в 9-ти этажном жилом доме. Частично разрушена одна из больниц Медкомплекса на Салтовке. Жертв и пострадавших нет.

В Холодногорском районе разрушен 2-этажный жилой дом, из-под завалов спасатели вытащили двух человек.

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Черниговская и Сумская области

Ночью россияне 7 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области.

Враг вел огонь из минометов и ствольной артиллерии по приграничью Новгород-Северской, Семеновской и Сновской громад на Черниговщине и по населенным пунктам Середино-Будской, Глуховской и Юнакиевской громад на Сумщине.

В результате обстрела повреждено одно из сельскохозяйственных предприятий Семеновского района. В результате взрывов на предприятии произошел пожар и повреждена сельхозтехника.

Среди пострадавших 1 житель из приграничных сел Юнакиевской громады.

Черкассы

Днем 26 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам. Было слышно два взрыва. Информация пока уточняется. Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Друзья! Есть два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем. Оставайтесь в укрытиях! Не публикуйте фотографии и видео. Не сообщайте локации. От этого зависит наша безопасность!" – написал он.

Лисичанск

Авиаудары нанесены по Лисичанску, а также в районе Белой Горы. Разрушений много. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы.

Россияне осуществили обстрел "Азота" и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск.

Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
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Донецкая область

15 вражеских ударов задокументировала полиция Донецкой области за сутки

  • Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов: города Авдеевка, Славянск, Торецк, Константиновка, пгт Нью-Йорк, села Первомайское и Маяки.
  • Есть убитые и раненые мирные жители.
  • Враг бил крылатыми ракетами, реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган", артиллерией.
  • Разрушения получили 14 гражданских объектов – 9 жилых домов, две школы, предприятие, электросети.

Донецкая область под обстрелами. Фото: Нацполиция
Донецкая область под обстрелами. Фото: Нацполиция
Донецкая область под обстрелами. Фото: Нацполиция
Донецкая область под обстрелами. Фото: Нацполиция
Донецкая область под обстрелами. Фото: Нацполиция
Донецкая область под обстрелами. Фото: Нацполиция
Донецкая область под обстрелами. Фото: Нацполиция
Донецкая область под обстрелами. Фото: Нацполиция
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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