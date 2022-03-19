ООН опровергла фейки Кремля о разработке биологического оружия в Украине

Уже на уровне Организации Объединенных Наций проинформировали весь мир, и в частности, Москву, что Украина не занималась и не занимается разработкой биологического оружия, о чем твердят в Кремле.
О заявлении ООН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Твиттере.
Сообщение
"ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать ложные поводы для варварской войны с Украиной обречены на провал. Ни один камень не останется нерешенным, чтобы привлечь Россию и ее должностных лиц к ответственности за преступления против Украины", – написал Николенко.
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Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг очередной фейк оккупантов о том, что якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие. Он заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.
Фейки Кремля
- Только сегодня, 19 марта власти российского города Сочи разослали фейковое сообщение судовладельцам о том, что якобы Украина установила мины на морских путях в Черном море.
- 3 марта рашисты распространили в интернете новый фейк, что якобы президент Украины Владимир Зеленский просит украинских военных сложить оружие.
- Еще до вторжения российские наемники постоянно лгали об Украине и наших защитниках. Оккупанты распространяли фейки в Сети, однако им быстро находили опровержение.