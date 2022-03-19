ООН опровергла фейки Кремля о разработке биологического оружия в Украине

Даже международные организации вынуждены опровергать ложь Москвы

В ООН приструнили Кремль / Коллаж "Сегодня"

Уже на уровне Организации Объединенных Наций проинформировали весь мир, и в частности, Москву, что Украина не занималась и не занимается разработкой биологического оружия, о чем твердят в Кремле.

О заявлении ООН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Твиттере.

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"ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать ложные поводы для варварской войны с Украиной обречены на провал. Ни один камень не останется нерешенным, чтобы привлечь Россию и ее должностных лиц к ответственности за преступления против Украины", – написал Николенко.

Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг очередной фейк оккупантов о том, что якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие. Он заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.

Фейки Кремля