ООН спростувала фейки Кремля щодо розробки біологічної зброї в Україні

Вже на рівні Організації Об'єднаних Націй поінформували весь світ, і зокрема Москву, що Україна не займалася і не займається розробкою біологічної зброї, про що твердять у Кремлі.
Про заяву ООН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Твіттері.
Повідомлення
"ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. Усі спроби Росії створити неправдиві приводи для варварської війни з Україною приречені на провал. Жоден камінь не залишиться невирішеним, щоб притягти Росію та її посадових осіб до відповідальності за злочини проти України" , – написав Ніколенко.
Далі по темі
Дещо раніше президент України Володимир Зеленський спростував черговий фейк окупантів про те, що нібито на території України розробляють хімічну зброю. Він заявив, що жодного хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення в Україні не розробляли і про це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.
Фейки Кремля
- Тільки сьогодні, 19 березня влада російського міста Сочі розіслала фейкове повідомлення судновласникам про те, що нібито Україна встановила міни на морських шляхах у Чорному морі.
- 3 березня рашисти поширили в інтернеті новий фейк, що нібито президент України Володимир Зеленський просить українських військових скласти зброю.
- Ще до вторгнення російські найманці постійно брехали про Україну та наших захисників. Окупанти розповсюджували фейки в Мережі, проте їм швидко знаходили спростування.