ООН спростувала фейки Кремля щодо розробки біологічної зброї в Україні

Навіть міжнародні організації змушені заперечувати брехню Москви

В ООН приструнили Кремль / Колаж "Сьогодні"

Вже на рівні Організації Об'єднаних Націй поінформували весь світ, і зокрема Москву, що Україна не займалася і не займається розробкою біологічної зброї, про що твердять у Кремлі.

Про заяву ООН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Твіттері.

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"ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. Усі спроби Росії створити неправдиві приводи для варварської війни з Україною приречені на провал. Жоден камінь не залишиться невирішеним, щоб притягти Росію та її посадових осіб до відповідальності за злочини проти України" , – написав Ніколенко.

Дещо раніше президент України Володимир Зеленський спростував черговий фейк окупантів про те, що нібито на території України розробляють хімічну зброю. Він заявив, що жодного хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення в Україні не розробляли і про це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.

Фейки Кремля