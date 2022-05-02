Оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса из Попасной

Российские журналисты записали с мужчиной пропагандистское интервью и показали по центральному телеканалу РФ

Водитель перестал выходить на связь с 29 апреля / Коллаж "Сегодня"

Россияне взяли в плен водителя эвакуационного автобуса в Попасной Луганской области. Журналисты РФ записали с украинцем пропагандистское интервью.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Что известно

29 апреля оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Попасной. На месте был один поврежденный автобус без людей однако со следами крови.

Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли. Связи с водителем не было.

И вот сегодня, после двух суток поисков, украинский водитель Михаил Панков нашелся. Россияне записали с мужчиной пропагандистское интервью и показали по центральному телеканалу РФ.

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"Оккупанты заставили его говорить, что украинская власть не занимается эвакуацией людей, что мы бросили своих на произвол. Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают", – говорится в сообщении.

Оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса

Российские оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области 29 апреля.

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"Мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве и теми, кто организовывал эвакуацию, нет", – сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

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