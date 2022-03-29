Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Оккупанты стирают с земли Мариуполь: какая ситуация в городе

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 01:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Мариуполе происходят постоянные авиационные обстрелы. Российские оккупанты скидывают бомбы хаотично
Оккупанты уничтожают Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты уничтожают Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день ужесточенные бои за Мариуполь продолжаются. 28 марта российские оккупанты начали бомбить центр города. Они обстреливают 9-этажные дома, которые уцелели. Зачастую в этих объектах, кроме мирных жителей, никого нет.

О ситуации в Мариуполе рассказал корреспондент канала Украина 24 в эфире проекта FREEDOM.

Реклама

Что происходит в Мариуполе?

По словам корреспондента, в Мариуполе также происходят постоянные авиационные обстрелы. Российские оккупанты скидывают бомбы хаотично и таким образом стирают с земли город.

"Сегодня Мариуполь – это сплошные руины. Гуманитарная ситуация крайне тяжелая. Люди до сих пор находятся в подвалах горящих домов. Многие из них находятся под завалами. Примерное количество погибших от русских снарядов – это 5 тысяч человек, более 200 – дети. Точно посчитать невозможно. Многие сидят без воды и еды, и не могут выбраться. Оккупанты заходят в укрытия, проверяют документы, насильно отвозят людей на территорию РФ", – говорит журналист.

Он добавил, что украинские военные выполняют сверхчеловеческие действия. Они до сих пор держат оборону, несмотря на то, что бои продолжаются.

Реклама

В Мариуполе пропагандисты РФ раздают голодным людям шоколадки и снимают это на видео – начштаба "Азова"

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал, что российские оккупанты несут большие потери в Мариуполе. По его словам, враг ежедневно теряет от одного взвода до целой роты. Соответствующее видеообращение Кротевича опубликовали в Telegram-канале "Азов Мариуполь".

Кротевич сообщил, что благодаря силам полка "Азов" ежедневно уничтожается до четырех вражеских танков, за день враг теряет целый взвод или роту. Оккупанты несут большие потери в технике и пехотной силе, но ресурсы у них большие.

"В связи с большими потерями техники каждый день противник теряет от взвода до роты живой силы. И стабильно около 4 танков уничтожены нашими силами в районах Мариуполя", – сказал он.

Кротевич добавил, что авиация российских оккупантов работает вглубь Мариуполя и наносит удары по жилым кварталам. Он призвал всех украинцев к тотальной войне против врага.

Реклама

Также Кротевич сообщил, что оккупанты используют для пропаганды местных жителей.

"Заезжают пропагандисты с камерами. Раздают шоколадки и бутерброды голодным людям. Далее снимают, какие они "освободители", – отметил он.

Из каких орудий обстреливают мирный Мариуполь

Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.

Мэр города отметил, что в Мариуполе не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать небо. Но наши бойцы все равно сбили два самолета и потопили один корабль. По словам городского головы, "самолеты летят из Крыма как на работу, каждые полчаса".

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на10:00 28 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17000
2
Самолеты Самолеты
123
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артиллерия Артиллерия
302
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
95
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Подробнее
Истории подвигов
Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять