Оккупанты стирают с земли Мариуполь: какая ситуация в городе

На сегодняшний день ужесточенные бои за Мариуполь продолжаются. 28 марта российские оккупанты начали бомбить центр города. Они обстреливают 9-этажные дома, которые уцелели. Зачастую в этих объектах, кроме мирных жителей, никого нет.
О ситуации в Мариуполе рассказал корреспондент канала Украина 24 в эфире проекта FREEDOM.
Что происходит в Мариуполе?
По словам корреспондента, в Мариуполе также происходят постоянные авиационные обстрелы. Российские оккупанты скидывают бомбы хаотично и таким образом стирают с земли город.
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"Сегодня Мариуполь – это сплошные руины. Гуманитарная ситуация крайне тяжелая. Люди до сих пор находятся в подвалах горящих домов. Многие из них находятся под завалами. Примерное количество погибших от русских снарядов – это 5 тысяч человек, более 200 – дети. Точно посчитать невозможно. Многие сидят без воды и еды, и не могут выбраться. Оккупанты заходят в укрытия, проверяют документы, насильно отвозят людей на территорию РФ", – говорит журналист.
Он добавил, что украинские военные выполняют сверхчеловеческие действия. Они до сих пор держат оборону, несмотря на то, что бои продолжаются.
В Мариуполе пропагандисты РФ раздают голодным людям шоколадки и снимают это на видео – начштаба "Азова"
Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал, что российские оккупанты несут большие потери в Мариуполе. По его словам, враг ежедневно теряет от одного взвода до целой роты. Соответствующее видеообращение Кротевича опубликовали в Telegram-канале "Азов Мариуполь".
Кротевич сообщил, что благодаря силам полка "Азов" ежедневно уничтожается до четырех вражеских танков, за день враг теряет целый взвод или роту. Оккупанты несут большие потери в технике и пехотной силе, но ресурсы у них большие.
"В связи с большими потерями техники каждый день противник теряет от взвода до роты живой силы. И стабильно около 4 танков уничтожены нашими силами в районах Мариуполя", – сказал он.
Кротевич добавил, что авиация российских оккупантов работает вглубь Мариуполя и наносит удары по жилым кварталам. Он призвал всех украинцев к тотальной войне против врага.
Также Кротевич сообщил, что оккупанты используют для пропаганды местных жителей.
"Заезжают пропагандисты с камерами. Раздают шоколадки и бутерброды голодным людям. Далее снимают, какие они "освободители", – отметил он.
Из каких орудий обстреливают мирный Мариуполь
Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.
Мэр города отметил, что в Мариуполе не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать небо. Но наши бойцы все равно сбили два самолета и потопили один корабль. По словам городского головы, "самолеты летят из Крыма как на работу, каждые полчаса".