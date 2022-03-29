Оккупанты стирают с земли Мариуполь: какая ситуация в городе

В Мариуполе происходят постоянные авиационные обстрелы. Российские оккупанты скидывают бомбы хаотично

Оккупанты уничтожают Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день ужесточенные бои за Мариуполь продолжаются. 28 марта российские оккупанты начали бомбить центр города. Они обстреливают 9-этажные дома, которые уцелели. Зачастую в этих объектах, кроме мирных жителей, никого нет.

О ситуации в Мариуполе рассказал корреспондент канала Украина 24 в эфире проекта FREEDOM.

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Что происходит в Мариуполе?

По словам корреспондента, в Мариуполе также происходят постоянные авиационные обстрелы. Российские оккупанты скидывают бомбы хаотично и таким образом стирают с земли город.

"Сегодня Мариуполь – это сплошные руины. Гуманитарная ситуация крайне тяжелая. Люди до сих пор находятся в подвалах горящих домов. Многие из них находятся под завалами. Примерное количество погибших от русских снарядов – это 5 тысяч человек, более 200 – дети. Точно посчитать невозможно. Многие сидят без воды и еды, и не могут выбраться. Оккупанты заходят в укрытия, проверяют документы, насильно отвозят людей на территорию РФ", – говорит журналист.

Он добавил, что украинские военные выполняют сверхчеловеческие действия. Они до сих пор держат оборону, несмотря на то, что бои продолжаются.

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В Мариуполе пропагандисты РФ раздают голодным людям шоколадки и снимают это на видео – начштаба "Азова"

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал, что российские оккупанты несут большие потери в Мариуполе. По его словам, враг ежедневно теряет от одного взвода до целой роты. Соответствующее видеообращение Кротевича опубликовали в Telegram-канале "Азов Мариуполь".

Кротевич сообщил, что благодаря силам полка "Азов" ежедневно уничтожается до четырех вражеских танков, за день враг теряет целый взвод или роту. Оккупанты несут большие потери в технике и пехотной силе, но ресурсы у них большие.