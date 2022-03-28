В Мариуполе пропагандисты РФ раздают голодным людям шоколадки и снимают это на видео – начштаба "Азова"

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал, что российские оккупанты несут большие потери в Мариуполе. По его словам, враг ежедневно теряет от одного взвода до целой роты.
Соответствующее видеообращение Кротевича опубликовали в Telegram-канале "Азов Мариуполь".
Что происходит в Мариуполе?
Кротевич сообщил, что благодаря силам полка "Азов" ежедневно уничтожается около четырех вражеских танков, а за день враг теряет целый взвод или роту. Кроме того, оккупанты несут большие потери в технике и пехотной силе, но ресурсы у них большие.
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"В связи с большими потерями техники каждый день противник теряет от взвода до роты живой силы. И стабильно около 4 танков уничтожены нашими силами в районах Мариуполя", – сказал он.
Кротевич добавил, что авиация российских оккупантов работает вглубь Мариуполя и совершает удары по жилым кварталам. Он призвал всех украинцев к тотальной войне против врага.
Также Кротевич сообщил, что оккупанты якобы пытаются помочь местным жителям.
"Заезжают пропагандисты с камерами. Раздают шоколадки и бутерброды голодным людям. Далее снимают, какие они "освободители", – отметил он.
РФ не дает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры – люди бегут из города самостоятельно
В украинском Мариуполе, который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, все еще находятся около 300 тысяч человек. Город заблокирован войсками России, и мирным людям приходиться выбираться из города самостоятельно, ведь оккупанты не выпускают мариупольцев по гуманитарным коридорам. Об этом рассказал Иван Голтвенко, директор по персоналу комбината "Азовсталь".
"К сожалению, гуманитарные коридоры не работают: российские оккупанты каждый раз их подтверждают, но не пропускают автобусы. Жители города вынуждены самостоятельно, пешком идти по 40 км, чтобы добраться до населенных пунктов, где принимают эвакуированных", – рассказал он.
По словам Голтвенко, эвакуированных мариупольцев принимают в Запорожье, Каменском и других городах, где присутствует группа "Метинвест" и оборудованы места со всем необходимым.
"Все базы отдыха предприятий Группы "Метинвест" Ахметова в Запорожье, Каменском и других городах были переформатированы, чтобы принимать переселенцев из Мариуполя. Это более 6 тысяч мест, и сегодня на 60% эти базы уже заполнены. Фонд Рината Ахметова и группа "Метинвест" взяли на себя гуманитарную миссию и развернули гуманитарный штаб на базе города Запорожье", – рассказал Голтвенко.
По подсчетам Ивана Голтвенко, в заблокированном Мариуполе на данный момент находятся порядка 300 тысяч человек.
"Здесь до начала войны жило около 500 тысяч человек. Сто тысяч уехали в первые дни боевых действий. Еще 100 тысяч смогли выбраться из города по гуманитарным коридорам. Но порядка 300 тысяч украинцев находятся в городе. И я хочу сказать спасибо украинским бойцам, которые сражаются за город", – отметил он.
Из каких орудий обстреливают мирный Мариуполь
Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.
Мэр города отметил, что в Мариуполе не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать воздух. Но наши бойцы все равно сбили два самолета и потопили одну лодку. По словам главы города, "самолеты летят из Крыма — как на работу, каждые полчаса".