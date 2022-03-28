В Мариуполе пропагандисты РФ раздают голодным людям шоколадки и снимают это на видео – начштаба "Азова"

Благодаря силам полка "Азов" ежедневно уничтожается около четырех вражеских танков, а за день враг теряет целый взвод или роту

В Мариуполе оккупанты несут потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал, что российские оккупанты несут большие потери в Мариуполе. По его словам, враг ежедневно теряет от одного взвода до целой роты.

Соответствующее видеообращение Кротевича опубликовали в Telegram-канале "Азов Мариуполь".

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Что происходит в Мариуполе?

Кротевич сообщил, что благодаря силам полка "Азов" ежедневно уничтожается около четырех вражеских танков, а за день враг теряет целый взвод или роту. Кроме того, оккупанты несут большие потери в технике и пехотной силе, но ресурсы у них большие.

"В связи с большими потерями техники каждый день противник теряет от взвода до роты живой силы. И стабильно около 4 танков уничтожены нашими силами в районах Мариуполя", – сказал он.

Кротевич добавил, что авиация российских оккупантов работает вглубь Мариуполя и совершает удары по жилым кварталам. Он призвал всех украинцев к тотальной войне против врага.

Также Кротевич сообщил, что оккупанты якобы пытаются помочь местным жителям.

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"Заезжают пропагандисты с камерами. Раздают шоколадки и бутерброды голодным людям. Далее снимают, какие они "освободители", – отметил он.

РФ не дает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры – люди бегут из города самостоятельно

В украинском Мариуполе, который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, все еще находятся около 300 тысяч человек. Город заблокирован войсками России, и мирным людям приходиться выбираться из города самостоятельно, ведь оккупанты не выпускают мариупольцев по гуманитарным коридорам. Об этом рассказал Иван Голтвенко, директор по персоналу комбината "Азовсталь".

"К сожалению, гуманитарные коридоры не работают: российские оккупанты каждый раз их подтверждают, но не пропускают автобусы. Жители города вынуждены самостоятельно, пешком идти по 40 км, чтобы добраться до населенных пунктов, где принимают эвакуированных", – рассказал он.

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