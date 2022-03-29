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Окупанти стирають із землі Маріуполь: яка ситуація у місті

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29 березня, 01:03
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У Маріуполі відбуваються постійні авіаційні обстріли. Російські окупанти скидають бомби хаотично
Окупанти знищують Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти знищують Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогодні жорсткі бої за Маріуполь тривають. 28 березня російські окупанти почали бомбардувати центр міста. Вони обстрілюють 9-поверхові будинки, які вціліли. Найчастіше в цих об'єктах, окрім мирних жителів, нікого немає.

Про ситуацію у Маріуполі розповів кореспондент каналу Україна 24 в ефірі проєкту FREEDOM.

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Що відбувається у Маріуполі?

За словами кореспондента, у Маріуполі також відбуваються постійні авіаційні обстріли. Російські окупанти скидають бомби хаотично і в такий спосіб стирають із землі місто.

"Сьогодні Маріуполь – це суцільні руїни. Гуманітарна ситуація вкрай тяжка. Люди досі перебувають у підвалах палаючих будинків. Багато хто з них знаходиться під завалами. Орієнтовна кількість загиблих від російських снарядів – це 5 тисяч осіб, понад 200 – діти. Точно порахувати неможливо. Багато хто сидить без води та їжі, і не може вибратися. Окупанти заходять до укриттів, перевіряють документи, насильно відвозять людей на територію РФ", – каже журналіст.

Він додав, що українські військові виконують надлюдські дії. Вони й досі тримають оборону, незважаючи на те, що бої тривають.

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У Маріуполі пропагандисти РФ роздають голодним людям шоколадки та знімають це на відео – начштабу "Азова"

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич розповів, що російські окупанти зазнають великих втрат у Маріуполі. За його словами, ворог щодня втрачає від одного взводу до цілої роти. Відповідне відеозвернення Кротевича опублікували у Telegram-каналі "Азов Маріуполь".

Кротевич повідомив, що завдяки силам полку "Азов" щодня знищується близько чотирьох ворожих танків, за день ворог втрачає цілий взвод чи роту. Окупанти зазнають великих втрат у техніці та піхотній силі, але ресурси у них великі.

"Через великі втрати техніки щодня противник втрачає від взводу до роти живої сили. І стабільно близько 4 танків знищено нашими силами в районах Маріуполя", – сказав він.

Кротевич додав, що авіація російських окупантів працює вглиб Маріуполя і завдає ударів по житлових кварталах. Він закликав усіх українців до тотальної війни проти ворога.

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Також Кротевич повідомив, що окупанти використовують для пропаганди місцевих жителів.

"Заїжджають пропагандисти з камерами. Роздають шоколадки та бутерброди голодним людям. Далі знімають, які вони "визволителі", – наголосив він.

З якої зброї обстрілюють мирний Маріуполь

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли авіацію.

Мер міста зазначив, що у Маріуполі не було протиракетної оборони, яка б могла захищати небо. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один корабель. За словами міського голови, "літаки летять з Криму як на роботу, кожні пів години".

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