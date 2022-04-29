Оккупанты шестой раз за день обстреляли Днепропетровскую область (фото)

В результате обстрелов повреждены несколько жилых домов

Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 29 апреля, российские оккупанты в шестой раз за день обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Днепропетровщина. 29 апреля, 19:00. Оккупанты в шестой раз за сегодня обстреляли Зеленодольскую громаду. Под удары "Ураганов" попали Великая Костромка и Малая Костромка", – рассказал он.

В результате обстрелов повреждены несколько жилых домов. Резниченко добавил, что людей не задело.

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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Фото: Валентин Резниченко

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Градов

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты обстреляли область из "Градов", зацепило хозяйственные сооружения. Во время атаки в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Об этом Резниченко написал в Telegram.

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"Во время вражеских обстрелов в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Сейчас все нормально", – написал глава Днепропетровской ОВА.

Кроме этого, украинские защитники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

"Упал в деревне во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", - добавил Резниченко.

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