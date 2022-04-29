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Окупанти вшосте за день обстріляли Дніпропетровську область (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 квітня, 20:26
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Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків
Окупанти із "Ураганів" обстріляли Дніпропетровську область. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти із "Ураганів" обстріляли Дніпропетровську область. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 29 квітня, російські окупанти вшосте за день обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"Дніпропетровщина. 29 квітня, 19:00. Окупанти вшосте за сьогодні обстріляли Зеленодольську громаду. Під удари "Ураганів" потрапили Велика Костромка та Мала Костромка", – розповів він.

Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків. Резніченко додав, що людей не зачепило.

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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Фото: Валентин Резніченко

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область із "Градів"

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти обстріляли область із "Градів", зачепило господарчі будівлі. Під час атаки у Мар'янському та Великій Костромці люди не постраждали. Про це Резніченко написав у Telegram.

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"Під час ворожих обстрілів у Мар‘янському та Великій Костромці люди не постраждали. Зараз все нормально", – написав голова Дніпропетровської ОВА.

Крім цього, українські захисники збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

"Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", – додав Резніченко.

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