Оккупанты расстреливают жилые кварталы в Рубежном и Северодонецке – Гайдай

Власти ежедневно договариваются о "режиме тишины", который оккупанты цинично нарушают

Враг стирает с земли города в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают обстреливать жилые дома в Луганской области. Под ударом – Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и другие населенные пункты.

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Как отметил Гайдай, власти ежедневно договариваются о "режиме тишины", чтобы сберечь как можно больше людей, однако россиянам безразлично мирное население.

"Кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горной общине. Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горное. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и продолжался всю ночь, идет и до сих пор. Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады", – проинформировал глава ОВА.

В свою очередь Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила в Facebook, что в Северодонецке в результате обстрелов разрушено более 10 многоэтажных домов, произошло возгорание по меньшей мере 5 частных жилых домов, горели общеобразовательная школа, торговый центр и многочисленные гаражные кооперативы. В Лисичанске из-за обстрела загорелся цех завода, в Рубежном горели жилые дома.

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"Несмотря на циничные намерения российских оккупантов сжечь и уничтожить нашу родную Луганщину, спасатели Луганской области ликвидировали все пожары", – говорится в сообщении.

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Жителей Донбасса призвали эвакуироваться

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что жителям Донбасса необходимо выехать в более безопасные районы Украины из-за угрозы наступления войск РФ.

"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они ехали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, по какому пути ехать", – подчеркнул Кириленко.

По его словам, местным жителям следует оставить населенные пункты, чтобы украинским военным было легче защищать территорию.