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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупанти розстрілюють житлові квартали в Рубіжному і Сєвєродонецьку – Гайдай

Павло Заяць Павло Заяць
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7 квітня, 09:26
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Влада щодня домовляється про "режим тиші", який окупанти цинічно порушують
Ворог стирає з землі міста на Луганщині
Ворог стирає з землі міста на Луганщині / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують обстрілювати житлові будинки в Луганській області. Під ударом – Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк та інші населені пункти.

Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Як зазначив Гайдай, влада щодня домовляється про "режим тиші", щоб уберегти якомога більше людей, однак росіянам байдуже до мирного населення.

"Кварталами розстріляні "стратегічні" житлові будинки в Рубіжному і Сєвєродонецьку, не менше руйнувань у Попасній та Гірській громаді. Останню ворог стирає з землі, поступово знищуючи міста Золоте і Гірське. Обстріл цих населених пунктів розпочався із вечора 6 квітня та тривав усю ніч, продовжується і дотепер. Руйнувань дуже багато – і в житловому фонді, і в інфраструктурі. Працюють рятувальні бригади", – поінформував голова ОВА.

Своєю чергою Військова служба правопорядку в ЗСУ повідомила у Facebook, що в Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів зруйновано понад 10 багатоповерхових будинків, зайнялися щонайменш 5 приватних житлових будинків, палали загальноосвітня школа, торговельний центр та численні гаражні кооперативи. У Лисичанську внаслідок обстрілу зайнявся цех заводу, у Рубіжному горіли житлові будинки.

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"Попри цинічні наміри російських окупантів спалити та знищити нашу рідну Луганщину, рятувальники Луганської області ліквідували всі пожежі", – йдеться в повідомленні.

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Жителів Донбасу закликали евакуюватися

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що жителям Донбасу необхідно виїхати у безпечніші райони України через загрозу наступу військ РФ.

"Не лише поблизу лінії розмежування, а й усьому населенню ми настійно рекомендуємо, щоб вони їхали. Всім необхідним транспортом за певними маршрутами ми забезпечуємо та чітко вказуємо, яким шляхом їхати", – наголосив Кириленко.

За його словами, місцевим жителям потрібно залишити населені пункти, щоб українським військовим було легше захищати територію.

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