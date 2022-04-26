Оккупанты пытают украинцев даже на своей территории – перехват СБУ

Служба опубликовала разговор российского военного с сотрудницей спецслужб РФ

Россия продолжает нарушать международные правила обращения с военнопленными. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают нарушать международные правила обращения с военнопленными. Известно, что пытки украинцев продолжаются даже на территории России, куда их вывозят для "выбивания информации".

Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины, обнародовав телефонный разговор оккупанта, который находится в Украине, с его знакомой-сотрудницей спецслужб РФ.

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"Х*й что сказал!"

"Двоих поймали. Начинаем колоть – нихр*на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!" – сказал оккупант, удивляясь силе духа украинцев.

В ответ его знакомая назвала пытки украинских военных "приемом".

"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело", – заявила она.

Напомним, украинские военные устроили российским оккупантам "настоящий ад" в Херсонской области. СБУ обнародовала переписку одного из захватчиков, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой.

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