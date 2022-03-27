Оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины — Генштаб

Враг обстреливает мирные населенные пункты

Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Завершились 31 сутки войны России против Украины. Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Ни одной из поставленных задач полностью не выполнил. Частично преуспел на отдельных направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По имеющейся информации, с целью решения проблем логистического обеспечения оккупационных группировок на территории Украины развернуто до 9 батальонов материально-технического обеспечения и до 5 основных логистических центров.

Относительно действий врага на отдельных направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском, Сумском, в районе города Харьков — противник наступательных действий не проводил.

Враг продолжал обстрелы жилых кварталов в районах Чернигова, Ивановки и Нежина.

На въездах в город Славутич российскими оккупантами установлены блокпосты.

В Броварах наши защитники остановили противника.

На Слобожанском — противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа и северного флота.

Враг пытается закрепиться в районах Каменка, Синичино, Сухая Каменка.

На Донецком — противник продолжает перегруппировку и наращивание ударных группировок. Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное, Угледар, Новотроицкое, а также захвате Мариуполя.

На Таврическом — изменений в составе и положении противника не зафиксировано.

На Николаевском — оккупационные подразделения продолжают ведение разведки и пытаются нанести огневое поражение по позициям подразделений ВСУ.

Ракета оккупантов попала в нефтебазу в Ровенской области

Российские оккупанты попали ракетой в военную нефтебазу вблизи города Дубно. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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По его словам, это произошло во время второй воздушной тревоги в Ровенской области. Во время первой тревоги был сбит беспилотник.

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