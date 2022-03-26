Возле Луцка сбили вражеский беспилотник

Возле Луцка украинская противовоздушная оборона сбила беспилотник оккупантов. В Волынской области звучала сирена.
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
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Сообщается, что по предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА. В то же время отмечают, что это могла быть ракета. В настоящее время информация уточняется.
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Ракета оккупантов попала в нефтебазу в Ровенской области
Российские оккупанты попали ракетой в военную нефтебазу вблизи города Дубно. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По его словам, это произошло во время второй воздушной тревоги в Ровенской области. Во время первой тревоги был сбит беспилотник.